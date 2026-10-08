Tragiczne zderzenie dwóch osobówek z ciężarówką! Kobieta nie miała szans [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-10-08 12:09

Tragiczny wypadek w miejscowości Bocheniec w gminie Radomin. W czwartek, 8 października, zderzyły się tam dwa samochody osobowe i ciężarowy Renault. Jedna osoba zginęła, a druga została ranna i trafiła do szpitala. Droga wojewódzka nr 534 była całkowicie zablokowana.

Do zderzenia doszło około godz. 9.32. Jak informuje „Gazeta Pomorska”, w wypadku uczestniczyły BMW, Hyundai oraz ciężarowy Renault. W każdym z pojazdów znajdowała się tylko jedna osoba.

Niestety, życia jednej z kierujących nie udało się uratować. 63-letnia kobieta prowadząca samochód osobowy zginęła na miejscu. Kierowca ciężarówki został zabrany do szpitala. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, policja oraz prokurator.

Doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych i jednego ciężarowego. Jedna osoba - z auta osobowego - zginęła. Ponadto jedna została ranna – przekazano dziennikarzom w stanowisku kierowania komendanta powiatowego PSP w Golubiu-Dobrzyniu.

Na miejscu pojawił się również dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Golubiu-Dobrzyniu mł. bryg. Zenon Szwaracki. Jak przekazał, na ten moment nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyny tragedii.

Strażacy przy wraku zniszczonego auta osobowego osłoniętym czerwonym parawanem. O wypadku w Bocheniec przeczytasz na SE.
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– (...) W każdym pojeździe była tylko osoba kierująca. 63-letnia kobieta prowadząca samochód osobowy zginęła. Kierowca ciężarówki został zabrany do szpitala. Straż pożarna zabezpiecza teren. Na miejscu działa policja i prokurator. Trwają przesłuchania świadków. Na ten moment nie jest jednoznaczna przyczyna wypadku – poinformował "Pomorską" dowódca.

Droga wojewódzka nr 534 została całkowicie zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy, a utrudnienia miały potrwać około dwóch godzin.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia.

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