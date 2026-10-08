Pogoda dla Bydgoszczy na 9-11 października

Mieszkańcy Bydgoszczy, którzy planują weekendowe aktywności, powinni uważnie śledzić prognozę, bo aura w dniach 9-11 października będzie kapryśna. Weekend rozpocznie się pod znakiem chmur i wiatru, a sobota, mimo że najcieplejsza, przyniesie opady deszczu. Wszystko zmieni się jednak w niedzielę – to właśnie wtedy nad miastem pojawi się słońce, a parasole nie będą już potrzebne. Taka pogodowa huśtawka wpłynie na plany wielu osób.

Pochmurny i wietrzny początek weekendu

Piątek, 9 października, upłynie w Bydgoszczy pod znakiem dużego zachmurzenia, które zdominuje niebo przez większą część dnia. Temperatury będą umiarkowane, w najcieplejszym momencie osiągając około 14 stopni Celsjusza. Nocą słupki rtęci spadną w okolice 9 stopni. Warto przygotować się na przelotne opady. Charakterystyczny dla tego dnia będzie także silniejszy wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 6 m/s, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie niższa.

Deszczowa, ale najcieplejsza sobota

Sobota, 10 października, przyniesie mieszkańcom Bydgoszczy najwyższe temperatury w ten weekend. Termometry mogą wskazać nawet do 15 stopni Celsjusza, co stworzy wrażenie łagodnej, jesiennej aury. Noc również będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 10 stopni. Niestety, ten cieplejszy dzień będzie jednocześnie deszczowy. Prognozy wskazują na słabe opady, które mogą pokrzyżować plany na spędzenie czasu na zewnątrz. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Słoneczny zwrot akcji w niedzielę

Po dwóch pochmurnych dniach, niedziela 11 października, przyniesie radykalną poprawę pogody. To będzie prawdziwy zwrot akcji – niebo nad Bydgoszczą ma być bezchmurne, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się słońcem. Co kluczowe, w prognozie na ten dzień nie ma żadnych opadów. Ta słoneczna aura będzie miała jednak swoją cenę w postaci niższych temperatur. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 13 stopni, a po zmroku temperatura spadnie do około 8°C, co czyni niedzielę najchłodniejszym dniem weekendu. Wiatr utrzyma się na umiarkowanym poziomie z soboty.

Jak spędzić weekend w Bydgoszczy?

Taka prognoza wymaga elastyczności w planowaniu weekendu. Deszczowy i pochmurny piątek oraz sobota to idealny czas na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie, muzeum czy na krytym basenie. To także dobra okazja do spotkań z przyjaciółmi w klimatycznych kawiarniach i restauracjach. Z kolei bezchmurna i sucha niedziela to wymarzony dzień na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Warto wybrać się na długi spacer po jednym z miejskich parków, zorganizować rodzinną wycieczkę rowerową czy po prostu poszukać miejsca, gdzie w spokoju można będzie złapać ostatnie promienie jesiennego słońca.

Dane pogodowe: OpenWeather