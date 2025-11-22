Driftował ulicami miasta i huknął w kię. 29-latek z BMW uciekł, a wkrótce później zmarł! Szok w Bydgoszczy

Nie żyje 29-latek, który driftował w sobotę, 22 listopada, rano na ul. Ugory w Bydgoszczy. Zanim doszło do tragedii, mężczyzna spowodował wypadek, uderzając w kię. Kierujący BMW i jego pasażer uciekli z miejsca zdarzenia, ale autem. Niecałe dwie godziny później sami zgłosili się do Szpitala Klinicznego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, gdzie 29-latek zmarł.

Bydgoszcz. Nie żyje kierowca BMW. Driftował na ul. Ugory

Bydgoszcz. Nie żyje 29-latek z BMW, który driftował na ul. Ugory

Policja w Bydgoszczy wyjaśnia okoliczności śmierci 29-latka, który driftował na ul. Ugory - informuje "Express Bydgoski". W sobotę, 22 listopada, po godz. 8 kierujący, któremu towarzyszył jeszcze pasażer, uderzył w pojazd marki Kia. Obaj mężczyźni uciekli BMW z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanemu, który został hospitalizowany, ale nie mając obrażeń.

Jak przekazała nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, po upływie niespełna 2 godzin 29-latek i jego pasażer sami zgłosili się do Szpitala Klinicznego im. dr. Emila Warmińskiego przy ul. Szpitalnej, a kierujący BMW wkrótce później zmarł.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

