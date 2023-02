Duże zmiany w systemie Park&Ride w Bydgoszczy. ZDMiKP wprowadza bilety okresowe

Jak zapowiadają drogowcy, od kwietnia planowane są udogodnienia dla osób, które regularnie dojeżdżają do Bydgoszczy samochodami i pracują w Śródmieściu. Będzie można wykupić bilet okresowy na parkowanie i podróż komunikacją miejską.

- Głównym celem systemu jest ograniczanie ruchu pojazdów w centrum miasta i wzmacnianie transportu publicznego. Kierowca może zostawić swój samochód na parkingu i podróżować dalej za darmo - dodaje ZDMiKP.

Ceny biletów okresowych w systemie P&R w Bydgoszczy:

Bilet 1 – dobowy– 12 zł

Bilet 5 – dobowy– 34 zł

Bilet 14 – dobowy – 80 zł

Bilet 30 – dobowy– 108 zł

Dotychczasowe opłaty godzinowe (monetami lub kartą) pozostają bez zmian.

Bilet okresowy. Jak to działa?

Bilet okresowy będzie obowiązywał dla jednej lub dwóch osób podróżujących razem samochodem. Podróż komunikacją miejską również będzie musiała odbywać się wspólnie (max. 2 osoby). Warto pamiętać, że bilet nie będzie „przypisany" do jednego parkingu. Będzie on obowiązywać na wszystkich parkingach w systemie P&R (z wyjątkiem parkingu przy ul. Grudziądzkiej). ZDMiKP zaznacza jednak, że nie będzie możliwości pozostawienia auta na parkingu przez całą noc. Doba parkingowa będzie trwała do godziny 2 w nocy. Oznacza to, że parking należy opuścić do godziny 1:59 w nocy, natomiast wjechać na parking można po 2:00 w nocy.

Jeżeli kierowca pozostawi auto przez całą noc, będzie musiał zapłacić dodatkową opłatę w wysokości 100 zł.

Bilet okresowy. Gdzie kupić?

Zakup biletu okresowego P&R będzie odbywać się tylko w biletomatach znajdujących się na parkingach Park&Ride. Każdy bilet zostanie przypisany do numeru rejestracyjnego pojazdu i będzie biletem na okaziciela. Dalsza podróż komunikacją miejską będzie możliwa na bilecie okresowym P&R tylko podczas parkowania pojazdu na jednym z parkingów w systemie. Po wyjechaniu auta z parkingu, bilet na komunikację zostanie automatycznie zawieszony.

