co on wyrabia?!

Dziki slalom kierowcy między pasażerami tramwaju. Wszystko się nagrało!

To się nie mieści w głowie! Kierujący mercedesem manewrował między pasażerami wysiadającymi i wsiadającymi do tramwaju. To niebezpieczne zachowanie, zarejestrowane kamerką samochodową dotarło ostatnio do bydgoskich policjantów. Kierowca może zostać ukarany grzywną do 30 tys. zł!