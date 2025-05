Egzamin ósmoklasisty z matematyki to ważny moment dla każdego ucznia kończącego szkołę podstawową. Choć stresujący, jest jednocześnie szansą, by pokazać swoje umiejętności i osiągnąć jak najlepszy wynik. Dlaczego to takie istotne? Ponieważ zdobyte punkty mają duże znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich, otwierając drzwi do najlepszych placówek. Dobry wynik to dla wielu ósmoklasistów przepustka do spełnienia ich edukacyjnych marzeń. Dzisiejszy egzamin z języka polskiego rozpoczął się o godzinie 9:00 i potrwa 125 minut. Powinien się więc skończyć o 11:05. Warto pamiętać, że w niektórych szkołach tak rozpoczęcie, jak i koniec pisania mogły się nieco przesunąć.

CZYTAJ TAKŻE: Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka. Uczniowie wychodzą z sal. "Matma była BANALNA". Co było w arkuszu CKE? [RELACJA NA ŻYWO 14.05.2025]

Co było na egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2025?

Z relacji uczniów wynika, że największą trudność sprawiły - jak zwykle - zadania otwarte. Ósmoklasiści mieli wykazać się znajomością rozwiązywania równań kwadratowych (słynna delta) czy obliczeń związanych geometrią przestrzenną (powierzchnia brył - ostrosłup, graniastosłup, sześcian itd.). Pojawiają się też informacje o prostych zadaniach obliczeniowych, np. o liczeniu plakatów.

Egzamin ósmoklasisty 2025 matematyka – ARKUSZE CKE

Uczniowie i ich rodzice często zastanawiają się, kiedy dostępne będą oficjalne arkusze CKE z matematyki 2025. Zgodnie z procedurami, Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje je tego samego dnia na swojej stronie internetowej, zazwyczaj po południu (w okolicach godziny 14:00). Gdy tylko oficjalne arkusze egzaminacyjne zostaną udostępnione przez CKE, my również opublikujemy je w tym miejscu. Do tego czasu zachęcamy do zapoznania się z zadaniami, które pojawiły się na egzaminie z matematyki w zeszłym roku.

Egzamin ósmoklasisty 2025 matematyka – ODPOWIEDZI 14.05

Po egzaminie uczniowie z niecierpliwością szukają także odpowiedzi do zadań z matematyki. Warto pamiętać, że CKE nie udostępnia oficjalnego klucza odpowiedzi zaraz po teście. Dlatego sugerowane odpowiedzi z matematyki 2025 będą dostępne na naszej stronie niedługo po opublikowaniu arkuszy przez CKE. To doskonała pomoc dla tych, którzy chcą szybko zweryfikować swoje odpowiedzi i poczuć się pewniej przed otrzymaniem oficjalnych wyników. Zanim to nastąpi, zerknijcie też na próbny egzamin ósmoklasisty z grudnia tego roku.

QUIZ. Szybka kartkówka z matematyki. Twoja nauczycielka zaliczyłaby dopiero od 6 punktów Pytanie 1 z 10 Na początek kolejność wykonywania działań. 3 + (3x3) + 3 = ? 15 21 30 Następne pytanie