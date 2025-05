Egzamin ósmoklasisty matematyka 2025: "Myślałam, że się poryczę". Odpowiedzi + arkusz CKE do pobrania

Egzamin ósmoklasisty matematyka 2025 odpowiedzi + arkusze CKE do ściągnięcia PDF 14.05.2025

Egzamin ósmoklasisty 2025. Trwa egzaminacyjny maraton. Za nami język polski, w środę matematyka (14.05), a w czwartek egzamin z języka obcego (15.05). Egzamin z matematyki rozpoczął się punktualnie o godzinie 9. Uczniowie mieli 125 minut na uporanie się z przygotowanymi przez CKE zadaniami. Co było na egzaminie? "Co powinno wyjść w tym zadaniu gdzie było k i l o te pierwiastki takie zadanie typu prawda i fałsz?" - zastanawiają się ósmoklasiści.

Arkusze CKE zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o godzinie 14. Jednocześnie arkusze cke wraz z sugerowanymi odpowiedziami pojawią się w tym artykule. Odpowiedzi, rozwiązania przygotuje nasz ekspert.

Do egzaminu z matematyki (środa, 14.05) przystąpiło ponad 368 200 uczniów. Egzaminu ósmoklasisty nie da się oblać, ale jego wynik jest kluczowy przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 4 lipca.

Egzamin ósmoklasisty matematyka 2025. Odpowiedzi, rozwiązania + arkusz CKE opublikujemy w tym miejscu w środę (14.05) o godzinie 14. Teraz zachęcamy do przejrzenia arkuszy z 2024 roku.

