Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka. ZADANIE 10. „Jak ja to miałam policzyć?”

Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka. ARKUSZE CKE, zadania do ściągnięcia + wszystkie odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty matematyka 2025: "Myślałam, że się poryczę". Odpowiedzi + arkusz CKE do pobrania

Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka

Egzamin ósmoklasisty 2025 z matematyki rozpoczął się w środę (14 maja 2025) o godzinie 9.00. Uczniowie zmierzyli się z arkuszami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Czy egzamin był łatwy, czy trudny? Zdania są (jak zwykle to bywa) podzielone! Dla jednych egzamin był bardzo łatwy, inni mieli problemy w kilku zadaniach. Oficjalnych arkuszy jeszcze nie ma - pojawią się po godzinie 14.00. Pozostaje nam więc sprawdzanie doniesień od internautów. Okazuje się, że jednym z trudniejszych zadań miało być zadanie 10.

Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka. Zadanie 10

Na platformie X najwięcej pojawiło się pytań o zadanie 10. Uczniowie donoszą o zadaniu dotyczącym "objętości kwadratu w środku graniastosłupa".

„Dobra ale te policzenie objętości kwadratu w środku graniastosłupa w 10 zadaniu. Dosłownie jak ja to miałam policzyć…”

„Zad 10, co wam wyszło?”

To jedne z pierwszych relacji o egzaminie ósmoklasisty. Jak widać to właśnie zadanie 10 przysporzyło sporo problemów, a co za tym idzie również emocji i niepewności.

Kiedy poznamy treść zadania, postaramy umieścić sugerowaną odpowiedź do tego pytania. Wszystkie rozwiązania zadań, pełne arkusze CKE będą dostępne na se.pl tuż po godzinie 14.00.

WERSJA FB_ 184369 Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.