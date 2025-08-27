Fontanna „Potop” zachwyca od ponad wieku! To prawdziwa perła Bydgoszczy

Fontanna „Potop”, monumentalne dzieło Ferdynanda Lepckego, po 60 latach powróciła do Bydgoszczy dzięki staraniom Społecznego Komitetu Odbudowy.

Oryginalna rzeźba z 1904 roku, przedstawiająca biblijną scenę potopu, została zdemontowana i przetopiona na cele wojenne w 1943 roku.

Odbudowana w brązie fontanna, wraz z mozaiką, jest dziś symbolem wspólnoty i atrakcją turystyczną

Fontanna „Potop” od momentu powstania uchodzi za jedno z najcenniejszych dzieł sztuki przestrzennej w Polsce. Ferdynand Lepcke, niemiecki rzeźbiarz związany z Bydgoszczą, zaprojektował ją w 1897 roku, gdy ogłoszono konkurs na monumentalny wodotrysk. Spośród 55 prac to właśnie jego wizja zyskała uznanie i została przeznaczona do realizacji. W 1904 roku, w ogrodzie Regencji bydgoskiej, stanęła efektowna fontanna, która szybko stała się miejscem spotkań i ulubionym punktem fotograficznym mieszkańców.

Monumentalna kompozycja z czerwonego piaskowca przedstawia dramatyczną scenę biblijnego potopu. Na sześciometrowym wypiętrzeniu artysta umieścił postacie ukazujące walkę człowieka i zwierząt z żywiołem. Centralnym punktem jest muskularny mężczyzna trzymający omdlałą kobietę, u którego stóp spoczywa martwa postać, a obok wspina się dziecko. Symboliczne rzeźby po bokach – mężczyzny walczącego z wężem oraz niedźwiedzicy z martwym niedźwiadkiem – potęgują dramatyzm całej sceny. Dodatkowym elementem wyróżniającym fontannę była wielobarwna mozaika z motywem fal otaczająca wodotrysk.

Do 1943 roku „Potop” był jednym z symboli Bydgoszczy, przyciągającym uwagę turystów i artystów. Niestety, w czasie II wojny światowej cenne rzeźby zostały skonfiskowane i przetopione na cele militarne. Przez dziesięciolecia mieszkańcy miasta mogli podziwiać jedynie pustą nieckę fontanny. Dopiero w 2004 roku powstał Społeczny Komitet Odbudowy Fontanny „Potop”, który zainicjował wielkie dzieło rekonstrukcji. Dzięki zaangażowaniu pasjonatów, darczyńców i samorządu udało się wiernie odtworzyć monumentalną scenę w brązie, a także odrestaurować mozaikę wokół basenu.

Dziś fontanna „Potop” znów jest jedną z największych atrakcji Bydgoszczy. Latem, gdy woda spływa po monumentalnych rzeźbach, a promienie słońca odbijają się od brązu, tworzy niezwykłe widowisko, które przyciąga setki spacerowiczów. To także miejsce o ogromnym znaczeniu symbolicznym – przypomnienie o sile sztuki, która potrafi przetrwać najtrudniejsze czasy i odrodzić się w pełnym blasku.

Ciekawostką jest fakt, że kopie bydgoskiej fontanny powstały również w innych miastach. W 1906 roku podobny wodotrysk stanął w Coburgu, a w 1942 roku w Eisleben – choć ten ostatni również został zniszczony podczas wojny. Bydgoska wersja pozostaje więc najważniejszym i najpiękniejszym świadectwem talentu Lepckego.

Fontanna „Potop” to nie tylko ozdoba miasta, ale także symbol siły wspólnoty, która potrafiła przywrócić do życia dzieło stracone na wiele dziesięcioleci. Dziś każdy, kto odwiedza Bydgoszcz, powinien zobaczyć ten wyjątkowy wodotrysk – arcydzieło sztuki, historii i determinacji mieszkańców.