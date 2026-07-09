Fragment kamienicy runął podczas remontu. Konieczna była ewakuacja mieszkańców!

Zagrożenie pojawiło się w trakcie remontu realizowanego w budynku przy ulicy Sienkiewicza w samym sercu Bydgoszczy. Informacje przekazane przez Radio Eska wskazują, że oderwała się i runęła część muru kamienicy, co doprowadziło do błyskawicznej reakcji ratowników.

Działania straży pożarnej polegały na wyprowadzeniu dziewięciu mieszkańców z zagrożonego obiektu. Obecnie inspektorzy nadzoru budowlanego analizują uszkodzenia i podejmują decyzje dotyczące bezpieczeństwa obiektu.

Z relacji Bydgoszcz 998 wynika, że na miejscu operują jednostki z państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej. W akcji uczestniczą zespoły z JRG 1 Bydgoszcz, OSP Bydgoszcz-Fordon, a także specjaliści z JRG Chełmża, tworzący Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą.

Komunikacja w okolicach uszkodzonego budynku została zablokowana. Przejazd ulicą jest niemożliwy, a cała strefa będzie chroniona do momentu, gdy eksperci wydadzą ostateczną opinię techniczną.