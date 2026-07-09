Nie żyje 16-letni Marcel porażony prądem. Wzruszające pożegnanie. „Wierzymy, że jest już w świecie, w którym nie ma bólu i cierpienia”

Historia 16-letniego Marcela z Bydgoszczy poruszyła tysiące osób w całej Polsce. Nastolatek walczył o życie po dramatycznym wypadku, do którego doszło 20 marca 2026 roku na bocznicy kolejowej przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy. Niestety, mimo wielu miesięcy leczenia i ogromnego wsparcia ludzi dobrej woli, chłopak zmarł.

Do tragedii doszło około godziny 11. Sześcioro nastolatków przebywało na terenie bocznicy kolejowej. Jak informowała wówczas policja, dwóch 16-latków weszło na dach wagonu. Jeden z nich prawdopodobnie stracił równowagę i chwycił linię trakcyjną, w wyniku czego został porażony prądem o bardzo wysokim napięciu.

Marcel był reanimowany na miejscu, a następnie trafił na oddział intensywnej terapii. Doznał rozległych poparzeń i ciężkich obrażeń całego organizmu. Przeszedł długie leczenie, jednak jego stan był bardzo ciężki.

Rodzice chłopca opisywali dramat, z którym przyszło im się zmierzyć. Bliscy uruchomili zbiórkę na portalu Siepomaga, aby sfinansować leczenie, rehabilitację i specjalistyczną opiekę medyczną. Informowali również o stanie nastolatka.

Nie chodzi i nie mówi. Choć wiemy, że nas słyszy i rozumie, kontakt z nim jest bardzo znikomy. Spełnia proste polecenia i kontaktuje się z nami mrugnięciem oczu. Czasem lekko ściśnie dłoń – przekazywali rodzice Marcela.

Niestety, w środę, 8 lipca pojawiła się tragiczna wiadomość.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Marcela. Wierzymy, że jest już w świecie, w którym nie ma bólu i cierpienia... Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje – napisano na stronie zbiórki w serwisie Siepomaga.

Marcela pożegnała także Szkoła Podstawowa nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy, której był absolwentem.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego absolwenta, Marcela 8 lipca 2026 roku. Wspominamy Go jako ucznia pełnego życzliwości, zaangażowania i ciepła, które wnosił do szkolnej społeczności. Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi, przekazując wyrazy szczerego współczucia – przekazano w mediach społecznościowych.

Uroczystości pogrzebowe Marcela odbędą się w sobotę, 11 lipca 2026 roku, o godzinie 9.00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Zaświat 6 w Bydgoszczy.