Pogoda dla Bydgoszczy na 10-12 lipca

Mieszkańcy Bydgoszczy w trakcie najbliższego weekendu odczują wyraźną zmianę pogody. W prognozie widać rosnący trend temperatury, która z dnia na dzień będzie coraz wyższa. Weekend zacznie się od około 22 stopni Celsjusza w piątek, a zakończy wartościami sięgającymi nawet 27 stopni w niedzielę. Jedynym dniem z opadami będzie piątek, sobota i niedziela zapowiadają się już bez deszczu. Wiatr przez cały ten czas utrzyma się na podobnym, umiarkowanym poziomie.

Piątek z deszczem i chłodem

Początek weekendu w Bydgoszczy, 10 lipca, upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu. Będzie to też najchłodniejszy dzień w prognozie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 22 stopni Celsjusza, natomiast noc przyniesie spadek temperatury do około 12 stopni. W ciągu dnia może spaść do 1 mm deszczu. Powieje też wiatr ze średnią prędkością około 4 m/s.

Sobota przyniesie poprawę pogody

W sobotę, 11 lipca, pogoda w Bydgoszczy ulegnie poprawie. Przede wszystkim przestanie padać, choć na niebie wciąż dominować będzie duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna nieznacznie wzrośnie i osiągnie około 23 stopnie Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie około 12 stopni. Wiatr nie zmieni swojego charakteru i nadal będzie wiał ze średnią prędkością 4 m/s.

Wyraźne ocieplenie na koniec weekendu

Niedziela, 12 lipca, zapowiada się na zdecydowanie najcieplejszy dzień weekendu w Bydgoszczy. Temperatura w ciągu dnia może wzrosnąć do 27 stopni Celsjusza, co będzie wyraźnie odczuwalne w porównaniu do piątku i soboty. Znacznie cieplejsza będzie również noc, podczas której słupki rtęci nie powinny spaść poniżej 16 stopni. Tego dnia nie prognozuje się opadów, jednak na niebie nadal może utrzymywać się duże zachmurzenie. Wiatr pozostanie umiarkowany, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Bydgoszczy?

Zmienna aura będzie miała wpływ na weekendowe plany. Piątkowe, przelotne opady deszczu mogą zachęcać do spędzenia czasu wewnątrz, na przykład w kinie, muzeum czy ulubionej kawiarni. Sobota, już bez deszczu, stworzy znacznie lepsze warunki do aktywności na świeżym powietrzu – to dobry moment na spacer po parku czy miejskich alejkach. Z kolei ciepła niedziela, mimo możliwych chmur, będzie idealna na dłuższą wycieczkę rowerową, spotkanie ze znajomymi w plenerze czy relaks nad wodą.

Dane pogodowe: OpenWeather