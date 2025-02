Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2025. To trzeba wiedzieć przed majowym testem

Giełda Płyt Winylowych i CD w bydgoskim CH Rondo! Tu każdy znalazł coś dla siebie

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję przejrzeć tysiące płyt winylowych i CD, prezentujących bogaty przekrój stylów muzycznych. Od kultowych wydań sprzed pięciu i sześciu dekad, po nowoczesne brzmienia, które szturmem zdobywają serca współczesnych słuchaczy. Każdy miłośnik dźwięków znajdzie coś dla siebie, niezależnie od preferencji muzycznych – od rocka, jazzu, przez klasykę aż po hip-hop.

Giełda Płyt Winylowych i CD to nie tylko przestrzeń do zakupów, ale także spotkanie pasjonatów muzyki, możliwość wymiany doświadczeń, rozmowy o ulubionych albumach i wspólne celebrowanie magii dźwięków.

Podczas takich giełd można nie tylko kupić lub sprzedać płyty, ale także wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o ulubionych gatunkach muzycznych i poznać ludzi o podobnych pasjach. To także świetna okazja, by zdobyć wiedzę o pielęgnacji winyli, odpowiednim sprzęcie do odtwarzania i najlepszych praktykach kolekcjonerskich.