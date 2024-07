Wyciągnął ratownika z ambulansu i go pobił! Brutalny atak w Bydgoszczy

Mieszkaniec Bydgoszczy ma powody do radości. „Szóstka” w Lotto zdecydowanie ratuje każdy domowy budżet. Główna wygrana w Lotto, czyli 2 mln zł, powędrowała do gracza, który swój los nabył w kolekturze przy ul. Rejewskiego 3. Tym samym mieszkaniec Bydgoszczy powiększył grono milionerów. Liczby, które podczas losowania w sobotę, 20 lipca 2024 r. przyniosły mu szczęście to: 5, 7, 20, 23, 28 i 42.

Na czym polega gra Lotto?

Lotto (dawniej tzw. Duży Lotek) polega na prawidłowym wytypowaniu 6 z 49 liczb. Gracz może samodzielnie wskazać typowane liczby lub całkowicie zdać się na łut szczęścia i wybrać metodę na chybił trafił. Pojedynczy zakład Lotto kosztuje 3 złote. Za dodatkową złotówkę zyskuje się prawo udziału w losowaniu Lotto Plus, gdzie można wygrać milion złotych.

