Gigantyczny pożar na wysypisku śmieci w Bydgoszczy! Na miejscu kilkanaście zastępów straży pożarnej [ZDJĘCIA]

Jak przekazuje Radio ESKA w Bydgoszczy, do zdarzenia doszło ok. godz. 11. To wtedy wybuchł pożar odpadów wielkogabarytowych na terenie wysypiska śmieci w Wypaleniskach przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy. Na stercie były m.in. meble.

- Pożar zauważono, kiedy był już dość zaawansowany, nad wysypiskiem unosił się gęsty dym. Strażacy cały czas pracują i będą to robić jeszcze co najmniej przez kilka godzin - powiedziała ok. godz. 13 bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z KW PSP w Toruniu, w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA.

Wysypisko zajmuję ok. 800 m kw, ogniem objętych jest 2/3 tej powierzchni. Częściowo spalił się też pobliski magazyn starych opon (o powierzchni ok. 300 m kw).

