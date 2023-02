Dramat na drodze!

Groźny wypadek na DK 10 pod Bydgoszczą! Dwie osoby poszkodowane [ZDJĘCIA]

Kolejny wypadek pod Bydgoszczą! We wtorek, 14 lutego, na 281. kilometrze drogi krajowej nr 10 w Solcu Kujawskim doszło do dachowania dostawczaka, którego kierowca doprowadził do zderzenia się z ciężarówką. Jak wyjaśnili nam pracujący na miejscu strażacy, dwie osoby zostały poszkodowane.