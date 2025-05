Grudziądz świętuje 100-lecie Szkoły Orląt – wracamy do kolebki polskiego lotnictwa wojskowego

Choć w 1927 roku szkoła została przeniesiona do Dęblina, to właśnie Grudziądz pozostaje jej historyczną kolebką – miejscem, gdzie przed stu laty rozpoczęło się szkolenie pierwszych pokoleń polskich pilotów wojskowych. W ramach obchodów miasto przygotowało bogaty program wydarzeń, który nie tylko upamiętnia ten ważny jubileusz, ale również przybliża mieszkańcom i gościom chlubne dziedzictwo polskiego lotnictwa.

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00 mszą świętą w Bazylice Kolegiackiej św. Mikołaja, po której uczestnicy przemaszerują na Rynek Główny. Tam odbędzie się uroczysty apel z udziałem podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej, kadry uczelni oraz władz miasta. Centralnym punktem programu będzie piknik lotniczy, który potrwa do godziny 17:00 i zaoferuje wiele atrakcji zarówno dla miłośników lotnictwa, jak i całych rodzin.

Wśród zaplanowanych pokazów znajdą się przeloty statków powietrznych, prezentacje sprzętu wojskowego oraz występ zespołu akrobacyjnego „Orlik”. Na Błoniach Nadwiślańskich będzie można z bliska zobaczyć śmigłowiec SW-4 oraz inne maszyny używane w szkoleniu lotników. Nie zabraknie również wojskowej grochówki, koncertu orkiestry wojskowej, występu zespołu PEJOTA LAW i stoisk promujących Lotniczą Akademię Wojskową.

Stulecie Szkoły Orląt to wyjątkowa okazja, by oddać hołd historii polskiego lotnictwa, spotkać się z jego współczesnymi twórcami i zanurzyć się w atmosferze dumy, tradycji i nowoczesności. To także wspaniały moment, by na nowo odkryć Grudziądz jako miejsce o ogromnym znaczeniu dla historii Wojska Polskiego.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Zapraszamy całe rodziny, pasjonatów lotnictwa i wszystkich, którym bliskie są polskie skrzydła.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął m.in. Super Express, Radio ESKA2 oraz Portal Obronny.