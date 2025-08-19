Jasnowidz Jackowski wieszczy wojnę, biedę i rozpad państw. Przerażająca przepowiednia. Tak będzie wyglądał świat za 10 lat

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Dorota Witt
Dorota Witt
korz
2025-08-19 11:15

Krzysztof Jackowski, znów dzieli się niepokojącą przepowiednią. Na swoim kanale na YouTube przedstawił swoją wizję przyszłości, obejmującą najbliższe 10 lat. Słynny jasnowidz z Człuchowa zaskoczył wszystkich swoich słuchaczy mówiąc, że nadchodzi „globalna wojna”, której skutki będą odczuwalne niemal wszędzie.

Jasnowidz Jackowski

i

Autor: Photo/Bilal Hussein & Piotr Lampkowski/Super Express/ Associated Press Jasnowidz Jackowski
Super Express Google News

Kontrowersyjny wizjoner z Człuchowa od lat wzbudza emocje swoimi przepowiedniami. Tym razem – jak relacjonuje Eska Bydgoszcz News – Jackowski kreśli obraz świata w latach 2025–2035. Według niego nadchodzi „globalna wojna”, której skutki będą odczuwalne niemal wszędzie.

Między 2025 a 2035 na pewno wydarzy się okropna wojna. Ludzie będą mieli poparzenia, które się nie będą goić. Czyli będą poparzeni lub napromieniowani. Za 10 lat podróżowanie po świecie będzie o wiele bardziej utrudnione. Państwa się będą zamykać, będą pilnowane granice przed napływem jakichkolwiek ludzi – mówi na swoim kanale na YouTube Jackowski.

Wieszczy również użycie broni jądrowej lub chemicznej w Azji oraz eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. – Jedno z ognisk będzie w rejonie Bliskiego Wschodu, a drugie, groźniejsze – może Afganistan, może Pakistan, może Indie, może Chiny – twierdzi jasnowidz.

Niepokojąco brzmi także jego wizja związana z Polską. Jackowski przewiduje, że nasz kraj zostanie podzielony na trzy części, a polscy żołnierze nie staną w obronie ojczyzny. Mówi wręcz o „czymś w rodzaju rozbioru Polski”.

Świat pełen chaosu

Jackowski przewiduje, że w ciągu najbliższych lat wiele państw zubożeje, a miliony ludzi będą szukały ratunku w migracji.Będzie jakiś ogłaszany bilans wody. W ciągu dziesięciolecia zacznie się potężny problem z wodą. Problem, który będzie prawie że globalnym problemem – ostrzega, cytowany przez Eska Bydgoszcz News.

Według niego w niektórych krajach zamiast polityków władzę przejmą kartele i mafie, a życie zwykłych ludzi stanie się coraz trudniejsze. – Czyżby świat z tak uporządkowanego miał się zamienić w taki chaos? – pyta wizjoner.

Kolejna mroczna wizja

To nie pierwsza przepowiednia, w której Jackowski maluje ponurą przyszłość. Kilka miesięcy temu przewidywał, że Polska stanie się polem niepokojów i może nawet doczekać się obecności rosyjskich wojsk. Teraz podtrzymuje swoje ostrzeżenia, wskazując, że zagrożenie jest bliżej, niż wielu chce wierzyć.

Tak mieszka jasnowidz Jackowski
21 zdjęć

„Putinowi nie chodzi o Ukrainę”

Krzysztof Jackowski odniósł się także do niedawnego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. Jasnowidz przypomina, że już pół roku temu ostrzegał, iż obietnice szybkiego pokoju na Ukrainie nie zostaną spełnione.

Putinowi nie chodzi o Ukrainę. Pokoju nie będzie. Putinowi chodzi o inne kraje. My, Polacy, mamy czego się obawiać – podkreśla w rozmowie z Super Expressem.

Jego zdaniem Europa jest zbyt słaba, by powstrzymać Rosję, a Stany Zjednoczone – mimo deklaracji Trumpa – nie doprowadzą do natychmiastowego zakończenia konfliktu.

Sensacyjna wizja jasnowidza Jackowskiego. Młody papież zniesie celibat?! Kościół czeka rewolucja SE
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki