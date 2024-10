Jasnowidz Jackowski wyjawia tajemnicę premiera?! Ta wizja wiele tłumaczy. "Widać, że Tusk jest taki, jakby na coś się nie godził"

- Koalicja będzie funkcjonowała. Ona się nie rozpadnie. Większość osób w tym rządzie wie, że sytuacja w Polsce się będzie komplikować. I to będzie miało związek z sytuacją międzynarodową. Prezydent, premier i MON oni być może już wiedzą, że Polska będzie musiała zaangażować się w wojnę w Ukrainie. Zaczyna się nowy czas. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie będzie miało wpływ na Ukrainie. Rządzący już o tym wiedzą. Niektórym politykom z koalicji będzie zależało na rozwaleniu tej koalicji. Jak wejdziemy w tę wojnę, to politycy zostaną przeklęci. Oni są posępni, bo wiedzą co nas czeka w najbliższym czasie. Jesteśmy w NATO, a tu nie ma wolnej woli. Jak jest zagrożenie wojny, to musimy się dostosować do tych rozkazów. Są politycy, którym zależy na tym, aby wyjść z tej koalicji, ponieważ wiedzą, że niektórych decyzji naród im nie wybaczy. Całe NATO nie pójdzie na wojnę. NATO będzie kazałokrajom postkomunistycznym iść na wojnę. Przecież widać, że Tusk jest taki, jakby na coś się nie godził. Jakby był naburmuszony. Nie jest taki zadowolony, jak wtedy, gdy po raz pierwszy był premierem - mówi Jackowski.