Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego przed wyborami

Krzysztof Jackowski to słynny jasnowidz z Człuchowa, który od lat porusza tematy wywołujące ogromne emocje wśród Polaków. Swoją działalność rozpoczął wiele lat temu, zdobywając popularność dzięki zaangażowaniu w poszukiwania zaginionych osób oraz komentowaniu bieżących wydarzeń.

Jackowski twierdzi, że swoje wizje opiera na wyjątkowej zdolności do „widzenia” przyszłości i odczytywania emocji. Jego przepowiednie przyciągają uwagę zarówno zwolenników, jak i sceptyków, a on sam regularnie dzieli się swoimi przemyśleniami w mediach oraz na swoim kanale w serwisach internetowych. W grudniu 2024 roku spotkał się z dziennikarzem "Super Expressu" i podzielił wizją dotyczącą wyborów prezydenckich 2025. Jest to temat, który w ostatnim czasie jest szeroko komentowany.

Zobacz: „Silny, znikąd i nieznany”. Jasnowidz Jackowski już rok temu mówił o kandydacie jak Nawrocki!

Szybkie pytania z jasnowidzem Jackowskim. Tak widzi 2025 rok: wojna, cięcie 800 plus, wybory i... Iwona Wieczorek! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jasnowidz Jackowski zobaczył, kto wygra wybory prezydenckie w 2025 roku. Wymienił dwa nazwiska

Choć Jackowski unikał wskazywania konkretnych nazwisk, podkreślił, że kluczową rolę odegrają emocje wyborców oraz ich poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

- Nie podam, kto wygra, ale powiem Panu, że jeżeli dojdzie do wyborów, to nie wygra ich Hołownia i Rafał Trzaskowski - powiedział jasnowidz Krzysztof Jackowski.

Czy Krzysztof Jackowski trafi ze swoją wizją? Tego dowiemy się po wyborach, które z pewnością są jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce ostatnich lat.

W galerii poniżej zobaczysz, jak mieszka jasnowidz Jackowski

Wybory prezydenckie 2025

Wybory prezydenckie w Polsce w 2025 roku są niezwykle ważnym wydarzeniem politycznym, które wyłoni nową głowę państwa na kolejną pięcioletnią kadencję. Obecny prezydent, Andrzej Duda, zakończy swoją drugą kadencję 6 sierpnia 2025 roku, co oznacza, że zgodnie z Konstytucją RP nie może ubiegać się o reelekcję. Zgodnie z przepisami, I tura wyborów odbyła się 18 maja 2025 roku, a w II turze wyborów prezydenckich zasługujemy w najbliższą niedzielę, 1 czerwca 2025 roku.

Kandydaci w II turze wyborów 2025

Główne partie polityczne mają już ostatnie chwile na przygotowanie swoich kandydatów do walki o Pałac Prezydencki:

Koalicja Obywatelska (KO) zgłosiła Rafała Trzaskowskiego , obecnego prezydenta Warszawy, który w 2020 roku w drugiej turze wyborów prezydenckich zdobył ponad 10 milionów głosów. Trzaskowski liczy na powtórzenie tego wyniku i zdobycie przewagi w walce o urząd.

zgłosiła , obecnego prezydenta Warszawy, który w 2020 roku w drugiej turze wyborów prezydenckich zdobył ponad 10 milionów głosów. Trzaskowski liczy na powtórzenie tego wyniku i zdobycie przewagi w walce o urząd. Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wystawiło Karola Nawrockiego, historyka i obecnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatura Nawrockiego ma na celu przyciągnięcie konserwatywnych wyborców i wzmocnienie pozycji partii opozycyjnej.

Sonda Wierzysz w przepowiednie jasnowidza Jackowskiego? TAK, WIELE RAZY SIĘ SPRAWDZIŁY NIE, NIE BIORĘ ICH POD UWAGĘ ZALEŻY CZEGO DOTYCZĄ