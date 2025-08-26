Jasnowidz Jackowski zobaczył pogodę na końcówkę 2025 roku. "Czeka nas trzęsienie ziemi"

Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewidział nieudane lato, które właśnie dobiega końca.

Jasnowidz zapowiada, że wrzesień przyniesie dwa piękne okresy, rekompensując kiepską pogodę.

Jackowskiego niepokoi wizja nadchodzącej zimy, która może przynieść anomalię pogodową.

Czy jego wizje na temat zimy się sprawdzą i co dokładnie ma na myśli, mówiąc o "trzęsieniu ziemi"?

To już ostatnie dni wakacji. Lato powoli dobiega końca i trudno je uznać za udane. Pogoda nie rozpieszczała – dominowały chłód, deszcz i chmury. Dlatego skontaktowaliśmy się z Krzysztofem Jackowskim, najbardziej znanym polskim jasnowidzem z Człuchowa, który od lat dzieli się swoimi wizjami na temat przyszłości. Jeszcze przed początkiem kalendarzowego lata przewidywał, że nie będzie ono udane. I miał rację.

– No jestem zły, że lato jest takie, jakie jest. Siedzę sobie na balkonie u siebie w Człuchowie. Jest 10 stopni i pada deszcz – mówi nam Jackowski, dodając ze śmiechem, że takiego lata nikt się nie spodziewał.

Zdaniem jasnowidza, wrzesień zrekompensuje kiepskie lato. – Będą dwa piękne okresy. Nie mówię o trzydziestostopniowych upałach, ale o prawdziwym, złotym lecie – prognozuje.

Wizja Jackowskiego stoi w sprzeczności z prognozami meteorologów, którzy przewidują zimny i pochmurny wrzesień. Ale to nie prognozy pogody, a zima napawają go największym niepokojem.

– Widzę wielką anomalię. Jeszcze nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Muszę się nad tym skupić. Przez kilka ostatnich lat zimy były ciepłe, więc nie wiem, czy teraz będą jeszcze cieplejsze, czy wręcz przeciwnie – czekają nas potężne mrozy i śnieżyce. Ale czuję, że wydarzy się coś naprawdę wielkiego, dosłownie jak trzęsienie ziemi – mówi Jackowski.

Warto przypomnieć, że Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych jasnowidzów w Polsce, nazywany także „jasnowidzem z Człuchowa”. Zyskał rozgłos, współpracując z policją przy poszukiwaniach zaginionych osób i komentując wydarzenia społeczne oraz polityczne. Twierdzi, że przewidział m.in. kryzysy gospodarcze i upadek niektórych instytucji finansowych.