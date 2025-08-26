Jasnowidz Jackowski zobaczył pogodę na końcówkę 2025 roku. "Czeka nas trzęsienie ziemi"

- Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewidział nieudane lato, które właśnie dobiega końca.
- Jasnowidz zapowiada, że wrzesień przyniesie dwa piękne okresy, rekompensując kiepską pogodę.
- Jackowskiego niepokoi wizja nadchodzącej zimy, która może przynieść anomalię pogodową.
- Czy jego wizje na temat zimy się sprawdzą i co dokładnie ma na myśli, mówiąc o "trzęsieniu ziemi"?
To już ostatnie dni wakacji. Lato powoli dobiega końca i trudno je uznać za udane. Pogoda nie rozpieszczała – dominowały chłód, deszcz i chmury. Dlatego skontaktowaliśmy się z Krzysztofem Jackowskim, najbardziej znanym polskim jasnowidzem z Człuchowa, który od lat dzieli się swoimi wizjami na temat przyszłości. Jeszcze przed początkiem kalendarzowego lata przewidywał, że nie będzie ono udane. I miał rację.
– No jestem zły, że lato jest takie, jakie jest. Siedzę sobie na balkonie u siebie w Człuchowie. Jest 10 stopni i pada deszcz – mówi nam Jackowski, dodając ze śmiechem, że takiego lata nikt się nie spodziewał.
Zdaniem jasnowidza, wrzesień zrekompensuje kiepskie lato. – Będą dwa piękne okresy. Nie mówię o trzydziestostopniowych upałach, ale o prawdziwym, złotym lecie – prognozuje.
Wizja Jackowskiego stoi w sprzeczności z prognozami meteorologów, którzy przewidują zimny i pochmurny wrzesień. Ale to nie prognozy pogody, a zima napawają go największym niepokojem.
– Widzę wielką anomalię. Jeszcze nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Muszę się nad tym skupić. Przez kilka ostatnich lat zimy były ciepłe, więc nie wiem, czy teraz będą jeszcze cieplejsze, czy wręcz przeciwnie – czekają nas potężne mrozy i śnieżyce. Ale czuję, że wydarzy się coś naprawdę wielkiego, dosłownie jak trzęsienie ziemi – mówi Jackowski.
Warto przypomnieć, że Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych jasnowidzów w Polsce, nazywany także „jasnowidzem z Człuchowa”. Zyskał rozgłos, współpracując z policją przy poszukiwaniach zaginionych osób i komentując wydarzenia społeczne oraz polityczne. Twierdzi, że przewidział m.in. kryzysy gospodarcze i upadek niektórych instytucji finansowych.