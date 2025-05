Kartki na DZIEŃ MATKI 2025. Pobierz i wyślij kartę z życzeniami swojej ukochanej mamie 26.05.2025

Spis treści

Darmowe kartki na Dzień Matki 2025 do pobrania – piękne grafiki z życzeniami na 26 maja

Dzień Matki 2025 zbliża się wielkimi krokami! Już w poniedziałek, 26 maja 2025 roku, będziemy świętować jedno z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających dni w roku. Z tej okazji przygotowaliśmy kartki na Dzień Matki 2025 do pobrania za darmo. W naszej specjalnej galerii znajdziesz bezpłatne kartki z życzeniami na Dzień Matki 2025, które możesz wydrukować lub wysłać elektronicznie. To świetny sposób, aby okazać miłość i wdzięczność – wystarczy chwila, by podarować uśmiech i wzruszenie.

Nasze darmowe kartki na Dzień Matki 26.05.2025 są dostępne w różnych stylach – od klasycznych, przez nowoczesne, po zabawne. Każda z nich zawiera ciepłe życzenia, które rozczulą każdą mamę.

Pobierz darmowe kartki na Dzień Matki 2025 już teraz i przygotuj wyjątkową niespodziankę na 26 maja! Niech ten dzień będzie pełen uśmiechu i pięknych emocji.

Dzień Matki 2025. Wzruszające życzenia i piękne wierszyki z okazji dnia matki 26 maja

Mamo, w dniu Twojego Święta

dziękuję Ci za przekonanie,

że jestem najcenniejszym skarbem

Twego życia…

***

Droga Mamo!

Dziękuję za każdy spędzony

wspólnie z Tobą dzień,

za pokazywanie mi świata,

za uczenie bycia odważnym,

wolnym i otwartym na innych.

Kocham Cię za wszystko

i na zawsze!

***

Najdroższa Mamo,

zawsze cierpliwa,

oddana, troskliwa,

zawsze spiesząca z pomocą,

żyj w szczęściu i zdrowiu.

Sto lat!

***

Mamusiu jedyna, przyjmij szczere życzenia.

Niech każda godzina szczęściem Cię opromienia.

Niech życie upływa wśród ciągłej radości

przy blasku promiennym - nadziei i miłości.

Malowana filiżanka na Dzień Matki

***

Mamo, tak bardzo Cię kocham

i dziękuję Ci za wszystko.

Za Twój uśmiech, który ogrzewa

mnie w różnych chwilach życia,

a najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.

***

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz

dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!

***

Dzień Matki 2025. Wyjątkowe święto wszystkich mam

Dzień Matki to jedno z najpiękniejszych świąt w roku – pełne czułości, wzruszeń i szczerych emocji. W Polsce obchodzimy je 26 maja, niezależnie od dnia tygodnia, co wyróżnia nas na tle innych krajów. Tego dnia skupiamy się na osobie, która od zawsze była blisko – mamie. To idealna okazja, by podziękować za wszystko: miłość, troskę, wsparcie, nieprzespane noce, kanapki do szkoły i ciepłe słowo w trudnych chwilach. Nieważne, ile mamy lat – mama zawsze pozostaje kimś wyjątkowym. Świętowanie Dnia Matki nie musi oznaczać wielkich gestów. Liczy się pamięć i serce. Piękny bukiet, własnoręcznie napisana kartka, wspólny spacer czy nawet telefon potrafią wzruszyć bardziej niż najdroższy prezent.

