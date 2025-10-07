Zmiana czasu: skąd się wzięła?

Pomysł zmiany czasu nie jest nowy. Po raz pierwszy pojawił się już w XVIII wieku, kiedy zaczęto mówić o lepszym wykorzystaniu światła dziennego. Na szeroką skalę rozwiązanie to wprowadzono podczas I wojny światowej, aby oszczędzać energię. W Polsce historia zmiany czasu ma swoje wzloty i upadki. Po raz pierwszy zastosowano ją w okresie międzywojennym, potem wrócono do niej w czasie II wojny światowej. Po 1945 roku kilkukrotnie rezygnowano z tej praktyki, aż w 1977 roku przyjęto ją na stałe. Od tamtej pory, co roku w Polsce dwa razy przestawiamy zegarki – na czas letni i zimowy.

Kiedy zmiana czasu na zimowy 2025?

W 2025 roku zmiana czasu na zimowy przypada w nocy z soboty na niedzielę, z 25 na 26 października. O godzinie 3:00 cofamy wskazówki zegara na godzinę 2:00. Dzięki temu zyskamy dodatkową godzinę snu, choć dla wielu osób ta zmiana wiąże się z dezorganizacją codziennego rytmu dnia.

Zmiana czasu na zimowy obowiązuje nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach Unii Europejskiej. Reguluje to dyrektywa z 2001 roku, a w naszym kraju dokładny harmonogram przesunięć wskazuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r., które obowiązuje do końca 2026 roku.

Czy zmiana czasu zostanie zniesiona?

Od kilku lat w Europie toczy się dyskusja o rezygnacji ze zmiany czasu. W 2019 roku Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem tej praktyki, ale ostateczna decyzja należy do państw członkowskich.

W Polsce na razie zmiana czasu pozostaje w mocy co najmniej do 2026 roku. Aktualny kalendarz wygląda tak:

26 października 2025 r. – wprowadzamy czas zimowy,

29 marca 2026 r. – powrót do czasu letniego,

25 października 2026 r. – ponownie cofamy zegarki.

Po tej dacie niewykluczone są zmiany, jednak obecnie brak jednoznacznych decyzji w tym zakresie.

Zmiana czasu a zdrowie. Dlaczego budzi emocje?

Choć cofnięcie zegarka o godzinę oznacza dłuższy sen, to organizm nie zawsze dobrze znosi taką zmianę. Eksperci zwracają uwagę, że przesuwanie czasu może powodować:

zaburzenia rytmu dobowego i problemy ze snem,

obniżenie koncentracji i gorsze samopoczucie w pierwszych dniach po zmianie,

większe ryzyko wypadków i błędów wynikających ze spadku uwagi,

pogorszenie nastroju związane z krótszym dniem i wcześniejszym zmrokiem,

dodatkowe obciążenie dla osób zmagających się z chorobami serca i nadciśnieniem.

Dlatego lekarze zalecają, by w okresie zmiany czasu dbać o higienę snu, unikać ciężkich posiłków tuż przed snem i stopniowo dostosowywać organizm do nowego rytmu dnia.