Ojcostwo kiedyś i dziś

Nadchodzący Dzień Ojca, który w 2026 roku świętujemy we wtorek, 23 czerwca, skłania do refleksji nad tym, jak bardzo zmieniły się nasze domy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu rola taty była jasno zdefiniowana i rzadko wykraczała poza pewien utarty schemat. Dziś patrzymy na to zupełnie inaczej, a model współczesnego tacierzyństwa niemal w niczym nie przypomina tego z czasów naszych dziadków czy nawet ojców w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.

Przemiana, jaka dokonała się na przestrzeni pokoleń, jest jedną z najbardziej znaczących zmian społecznych w Polsce. Nie chodzi tylko o to, kto zmienia pieluchy czy odprowadza dzieci do przedszkola. Zmieniło się coś znacznie głębszego – podejście do emocji, bliskości i budowania trwałej więzi, która nie kończy się na wspólnym oglądaniu telewizji czy naprawianiu kranu. To fascynująca historia o tym, jak mężczyźni odnaleźli swoje miejsce w samym sercu życia rodzinnego.

Wąsy, gazeta i naprawa malucha. Tego tatę wszyscy znamy

Wielu z nas, wspominając dzieciństwo w PRL-u czy na początku transformacji, widzi podobny obrazek. Tata wracający z pracy, zmęczony wielogodzinnym wysiłkiem, zasiadający w fotelu z gazetą lub przed telewizorem. W tamtych realiach dominował model ojca-żywiciela. Jego głównym zadaniem było zabezpieczenie bytu materialnego rodziny, co w czasach kryzysów, kolejek i pustych półek było wyzwaniem ekstremalnym. Ojciec był tym, który zdobywał towary deficytowe, reperował starego malucha i dbał o to, by w domu niczego nie brakowało od strony technicznej.

Często jednak ten sam tata był postacią nieco zdystansowaną. Obowiązki opiekuńcze i wychowawcze niemal w całości spoczywały na barkach mam. Ojciec wkraczał do akcji, gdy trzeba było kogoś zdyscyplinować albo naprawić zepsute radio. Takie podejście nie wynikało z braku miłości, ale z ówczesnych uwarunkowań kulturowych i gospodarczych. Wtedy męskość definiowano przez siłę, zaradność i umiejętność utrzymania rodziny, a nie przez wylewność czy okazywanie słabości. Dla wielu dzieci z tamtych lat tata był solidnym fundamentem, ale rzadko partnerem do długich rozmów o uczuciach.

Dlaczego w telewizji brakowało czułych tatusiów?

Popkultura tamtego okresu tylko utrwalała taki wizerunek. Jeśli przypomnimy sobie kultowe polskie seriale, rzadko znajdziemy w nich wzór zaangażowanego emocjonalnie ojca. Stefan Karwowski z „Czterdziestolatka” był postacią sympatyczną, ale w sprawach domowych często zagubioną, traktującą problemy dzieci z pewnym dystansem. Jeszcze jaskrawszym przykładem stał się później Ferdynand Kiepski, który w satyryczny sposób uosabiał brak jakiegokolwiek zaangażowania w potrzeby emocjonalne swoich latorośli.

Telewizja pokazywała ojców albo jako surowych patriarchów, albo jako postacie drugoplanowe, które od spraw domowych trzymają się z daleka. Ta pustka wzorców sprawiła, że całe pokolenia dorastały w przekonaniu, że tata to ktoś, kto jest obok, ale niekoniecznie „wewnątrz” dziecięcego świata. Dziś te obrazy przywołujemy z sentymentem i lekkim uśmiechem, ale jednocześnie dostrzegamy, jak bardzo ograniczające były te schematy dla obu stron relacji.

Pokoleniowa rewolucja. Jak nauczyliśmy się tacierzyństwa

Obecnie jesteśmy świadkami prawdziwej rewolucji, co potwierdzają twarde dane socjologiczne. Raporty z cyklu STATO, przygotowywane przez inicjatywę Tato.Net, jasno wskazują na potężną zmianę międzypokoleniową. Zdecydowana większość współczesnych ojców za swój główny priorytet uznaje budowanie głębokiej, autentycznej relacji z dziećmi. Dzisiejsi tatusiowie chcą być obecni przy porodzie, chcą wiedzieć, co dzieje się w szkole i chcą być oparciem emocjonalnym w trudnych chwilach.

To pokolenie mężczyzn świadomie odrzuca dystans, który pamiętają z własnych domów. Nie boją się przyznać do niewiedzy, chętnie uczą się opieki nad niemowlętami i walczą o to, by ich rola nie ograniczała się tylko do przelewania pieniędzy na konto. Transformacja ta przynosi ogromną wartość – mniej strachu i rygoru, a więcej zaufania. Współczesne ojcostwo to partnerstwo, w którym mężczyzna ma prawo do bycia czułym i zaangażowanym bez obawy o utratę swojej męskości.

Wyjątkowy Dzień Ojca 2026. Czas na wspólne wspomnienia

Kiedy nadejdzie 23 czerwca 2026 roku, warto wykorzystać ten dzień w sposób nieoczywisty. Zamiast kupować kolejny krawat czy zestaw kosmetyków, dobrym pomysłem może być powrót do przeszłości. Wyciągnijcie stare albumy ze zdjęciami z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Spójrzcie na swojego tatę nie tylko przez pryzmat pełnionej funkcji, ale jako na człowieka, który musiał odnaleźć się w trudnych czasach transformacji ustrojowej.

To doskonała okazja do zadania pytań o to, co czuł, gdy sam zaczynał swoją przygodę z ojcostwem. Być może za fasadą wąsów i skupienia nad gazetą kryły się emocje, o których wtedy nie wypadało mówić głośno. Taka rozmowa może być najpiękniejszym prezentem, jaki możecie sobie nawzajem podarować. Odkrycie wspólnych doświadczeń i zrozumienie dawnych realiów pozwala jeszcze mocniej docenić to, jak bardzo wasza relacja ewoluowała przez te wszystkie lata.

Takiej atrakcji w Polsce jeszcze nie było. Chcą zamienić Warszawę w „muzeum pod gołym niebem