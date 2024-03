Knajpy na kółkach zaparkowały w Bydgoszczy. Za nami kolejne spotkanie z food truckami [ZDJĘCIA]

Dzień wagarowicza 2024 - kiedy można nie iść do szkoły? Czy 21 marca 2024, to dzień wolny?

Jechał pijany i teraz straci auto?! To pierwszy taki przypadek w Bydgoszczy

Lekarze uratowali twarz pacjenta! Użyli do tego fragmentu nogi. Pierwszy taki przypadek

- Nasze wydarzenie to nie tylko kulinarna uczta, ale również świetna okazja do spotkania się z przyjaciółmi, delektowania się jedzeniem na świeżym powietrzu i celebrowania nadchodzącej wiosny. A to wszystko w towarzystwie przyjemnej dla ucha muzyki - mówili nam organizatorzy.

W sumie na Wyspie Młyńskiej zaparkowało ponad 16 food trucków. W programie przygotowano wiele atrakcji dla dzieci oraz dorosłych. Chętni mogli wziąć udział również w konkursie jedzenia ostrego burgera na czas czy treningu zumby.

Wstęp na wydarzenie był bezpłatny!

Sonda Często jadasz w restauracjach typu fast food? Kilka razy w tygodniu Kilka razy w miesiącu Kilka razy w roku W ogóle/prawie w ogóle