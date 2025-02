i Autor: pixabay.com

Są nagrania!

Koszmar dzieci! Nauczycielka oskarżona o znęcanie się. "Krzyczała, szarpała, zamykała je w ciemnej łazience"

Trwa śledztwo w sprawie nauczycielki z przedszkola w Bydgoszczy, która miała znęcać się nad swoimi podopiecznymi. Przesłuchiwani są zarówno rodzice, jak i dzieci. 39-letnia opiekunka usłyszała już zarzuty. Kluczowym dowodem w sprawie jest nagranie z przedszkolnej sali, które trafiło do prokuratury. To jeden z rodziców zgłosił niepokojące sygnały, co zapoczątkowało dochodzenie.