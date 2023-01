i Autor: pixabay.com - zdjęcie ilustracyjne Koszmar podczas urodzin na sali zabaw. Ogień zajął włosy dziewięciolatki! Dwie dziewczynki trafiły do szpitala

O krok od tragedii!

Koszmarne urodziny na sali zabaw w Bydgoszczy. Ogień zajął włosy 9-latki! Sprawę bada prokuratura

Mariusz Korzus | ago 13:14

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło 26 listopada 2022 roku podczas imprezy w Family Parku. To wtedy, w wyniku nieudanego eksperymentu chemicznego, ucierpiały dwie dziewięciolatki. Jednej z nich zapaliły się włosy. Sprawę wciąż bada bydgoska prokuratura, która powołuje ekspertów z różnych dziedzin. Jest to niezbędne, aby ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za nieszczęście.