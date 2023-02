Krwawa jatka!

Bydgoszcz. Dźgał wszystkich bez opamiętania aż zabił! Potem odebrał życie sobie. "Dobrze, że dzieci oszczędził" [ZDJĘCIA]

Mariusz Korzus | ago 9:07 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wracamy do wstrząsających wydarzeń, które rozegrały się we wtorek, 7 lutego w jednym z bloków na ul. Pestalozziego w Bydgoszczy. Jak udało się nam ustalić, w mieszkaniu odkryło ciała dwóch młodych mężczyzn. Z kolei dwie kobiety z bardzo poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala. Cała tragedia rozegrała się na oczach maleńkich dzieci!