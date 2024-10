Ktoś wsadził psa do transportera i porzucił obok działek w Bydgoszczy! Policja szuka właściciela

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 29 września. - Około godziny 21:35 wpłynęło do nas zgłoszenie dotyczące porzuconego psa. Z jego treści wynikało, że pies ma znajdować się w transporterze dla zwierząt, który ktoś zostawił na wysokości działek przy ul. Gdańskiej. Patrol skierowany na miejsce potwierdził zgłoszenie. Wewnątrz porzuconego transportera znajdował się wystraszony pies - przekazuje rzecznik bydgoskich strażników miejskich.

Zobacz: Pobity pies z paskiem na szyi leżał bez ruchu. Porażający widok. "Jakim trzeba być człowiekiem"

O zdarzeniu został powiadomiony dyżurny policji w związku z uzasadnionym podejrzeniem, że zwierzę mogło zostać porzucone. Następnie strażnicy przewieźli czworonoga do schroniska dla zwierząt, gdzie został on zastrzeżony dla Komisariatu Policji Bydgoszcz – Śródmieście, któremu przekazano sprawę do dalszego prowadzenia.

Porzucenie psa to przestępstwo!

Przypominamy, że godnie z prawem porzucenie zwierzęcia przez właściciela, bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje jest jedną z form znęcania się nad zwierzętami. Za taki czyn grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Pies cyborg zamieszkał na bydgoskiej uczelni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.