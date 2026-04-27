Lewy biznes na targowisku! Sprzedawał wędki, ale pod ladą miał zupełnie inny towar

Policja w Bydgoszczy zatrzymała mężczyznę, który pod przykrywką sprzedaży artykułów wędkarskich prowadził nielegalny handel.

Funkcjonariusze odkryli, że 59-latek sprzedawał papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Zabezpieczono prawie 12 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów, a Skarb Państwa stracił ponad 20 tysięcy złotych.

Jakie konsekwencje czekają zatrzymanego?

Pod przykrywką wędek sprzedawał „lewy” towar! Policja wkroczyła na targowisko

Bydgoscy policjanci zatrzymali 59-letniego mężczyznę, który za swój czyn odpowie z kodeksu karnego skarbowego. Mężczyzna prowadził nielegalną działalność i tym samym uszczuplił dochody Skarbu Państwa na gigantyczną kwotę!

Funkcjonariusze zajmujący się przestępczością ekonomiczną z bydgoskiego Śródmieścia ustalili, że sprzedawca artykułów wędkarskich może mieć związek z nielegalnym handlem papierosami bez akcyzy.

W czwartek, 23 kwietnia, policjanci pojawili się na targowisku, gdzie pracował 59-latek.

- Policjanci pojechali do jego miejsca pracy. Tam potwierdzili, że 59-latek posiada wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy, choć handluje zupełnie innym towarem - informuje nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej komendy.

Tysiące „lewych” papierosów przejęte! 59-latek z zarzutami

Policjanci zabezpieczyli łącznie 11 840 sztuk nielegalnych papierosów różnych marek. Działalność mężczyzny naraziła Skarb Państwa na straty przekraczające 20 tysięcy złotych. 59-letni mieszkaniec Bydgoszczy został zatrzymany i usłyszał zarzuty z kodeksu karnego skarbowego.

