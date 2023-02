Załamana matka nie ma już wyboru: "Będzie utrzymywał nas mąż i 500 plus". Podjęła dramatyczną decyzję. Chodzi o przedszkole

Maju, gdzie jesteś?! Ojciec 13-latki prosi o pomoc w poszukiwaniach

- Poszukuję zaginionej 13-letniej córki, która według ustaleń przebywa na terenie Bydgoszczy. Proszę o przekazanie informacji wszelkimi możliwymi sposobami - z takim apelem zwrócił się w sobotnie przedpołudnie (4 lutego) do portalu TVP3 Bydgoszcz ojciec dziewczynki.

Nastolatka na co dzień mieszka w Warszawie. We wtorek, 31 stycznia 2023 o godz. 8.00 wyszła z domu i do chwili obecnej nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Rysopis:

wzrost: 156 cm,

oczy: niebieskie.

W dniu zaginięcia Maja była ubrana w białą kurtkę puchową, czarne spodnie dresowe, biało czarne buty sportowe z czarnym plecakiem z dużym napisem PUMA.

Jeśli ktokolwiek posiada informacje mogące przyczynić się do odnalezienia zaginionej proszony jest o kontakt z Komendą Rejonową Policji V w Warszawie pod numerem 47 723 71 55 lub z najbliższą jednostką Policji.

