Marek ze "Ślubu..." ma odpowiedzialny zawód. W tej branży zarabia się grubą kasę

9. sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wśród uczestników bydgoszczanin

Rozpoczął się 9. sezon popularnego programu stacji TVN, "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie poznali już wszystkich uczestników, którzy właśnie tu zostaną połączeni związkiem małżeńskim z zupełnie obca osobą. Wśród nich jest Marek Różański z Bydgoszczy. Mężczyzna ma 32 lata, a wykształcenia jest inżynierem. Jak dowiadujemy się z programu, Marek Różański pracuje jako specjalista ds. wdrożeń systemów w branży medycznej. Mężczyzna zdradził, że jego praca polega na codziennym kontakcie z lekarzami przez telefon.

A co bydgoszczanin lubi robić w czasie wolnym? Jak sam powiedział, większość wolnego czasu spędza z bliskimi, którzy mieszkają w pobliżu. Szczególnie silnie związany jest z matką i babcią. To właśnie opinii mamy, o swoim udziale w programie, bał się najbardziej. - Boję się mamy, żeby ona nie zaczęła mi sabotować tego wszystkiego - mówił Marek do swojej babci i dodał, że jego mama bardzo się boi samotności i że w momencie, gdy 32-latek będzie w związku małżeńskim, to on wie, że już nie będzie cały dla niej.

9. sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Marek Różański z Bydgoszczy bierze udział w eksperymencie

Marek Różański z Bydgoszczy skorzystał z pomocy psychologa, aby przeanalizować swoje życie, co spowodowało, że stał się samotny. Co prawda ma za sobą kilka krótkotrwałych związków, ale nie udało mu się zbudować trwałej relacji. Teraz pragnie znaleźć kogoś, z kim mógłby dzielić czas. W mieszkaniu wita go tylko ukochana suczka. Marek Różalski powiedział ekspertkom programu "Ślubu od pierwszego wejrzenia", że najważniejsze dla niego jest to, aby jego przyszła żona była otwarta i potrafiła zrozumieć jego potrzeby.

