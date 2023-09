„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Nowy sezon wywołuje sporo emocji

„Ślub od pierwszego wejrzenia” to ogólnoświatowy eksperyment. Eksperci (psycholog, seksuolog i socjolog, choć ostatnio coraz częściej spotykamy głównie tych pierwszych) na podstawie konkretnych zachować łączą w pary konkretne osoby. Można powiedzieć, że to współczesne swaty. W Polsce na początku ten eksperyment nie przyjęto zbyt entuzjastycznie. Według wielu ślub to zbyt poważna sprawa.

Z sezonu na sezon emocje gasły i oburzenie burza głównie reakcje uczestników eksperymentu na swoich partnerów.

Oto pary „Ślub od wejrzenia 9.”:

Kinga i Marcin,

Marek i Kornelia,

Krzysztof i Magdalena.

Już przy pierwszej parze internauci mieli wątpliwości co do połączenia. Według nich Marek jest zbyt uzależniony od mamy, a Kornelia zbyt zdesperowana. Jednak mimo wszystko wielu kibicuje parze i czeka na finałowy odcinek.

Ewa Wąsikowska VIDEOBLOG: Rozwód Grzegorza i Ani - "Ślub od pierwszego wejrzenia" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Marcin niepochlebnie o Kindze. Dalej są razem?

Jak na razie sporo emocji wywołała para Marcina z Kingą. Internauci nie szczędzą słów krytyki zarówno farmaceucie ze Szczecina, jak i psycholożce z Trójmiasta. Wiele osób odebrało Kingę jako osobę, która może nie mieć czasu na małżeństwo – wytknięto jej, że dużo czasu spędza poza domem, a w mieszkaniu czeka na nią pies. W przypadku Marcina Internauci zareagowali dosadnie na hasło, że nie szuka partnerki z zaburzeniami psychicznymi.

Jak się okazuje, to był początek. Pod koniec 2. odcinka, na jednej z tzw. setek Marcin powiedział, że nie obejrzałby się w prawdziwym życiu za Kingą, bo nie jest ona w jego typie. Później dodał, iż tak planuje poznać Kingę i nie skreśla jej. Internauci też zauważyli nie do końca szczęśliwą minę farmaceuty. Jedni odebrali to jako stres, inni – jako zniechęcenie i zawód. Pod postem o ślubach pojawił się komentarz byłego uczestnika eksperymentu Marcina Wichrowskiego. Choć został szybko usunięty, krąży on po grupach na facebooku, zamieścił go również portal plejada.pl. Marcin Wichrowski pod postem o ślubie Kingi i Marcina napisał „Już nie są razem”. Internauci od razu zapytali, skąd ma takie informacje, jednak komentarz szybko został usunięty.