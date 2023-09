To robi wrażenie

Przypomnijmy - w połowie września 2019 roku w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa policyjnej psycholożki. Grzegorz J., były mąż kobiety i jednocześnie jej morderca, został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Oskarżyciel chciał dożywocia. Jednak już wiadomo, że mężczyzna sam zadecydował o swoim losie.

Według ustaleń "Wyborczej", w nocy ze środy na czwartek (22/23 września 2019 roku) został znaleziony martwy w celi. Mężczyzna powiesił się na haku od telewizora. W momencie tragedii, Grzegorz J. przebywał w celi kilkuosobowej, a ciało odkrył strażnik podczas nocnego obchodu. - Prokurator był na miejscu, lekarz stwierdził, że do zgonu doszło o pierwszej w nocy - mówił dziennikarzom Włodzimierz Marszałkowski, szef prokuratury Bydgoszcz-Południe.

Śmierć policyjnej psycholog z Bydgoszczy. Kobieta została uduszona przez byłego męża

Agnieszka S. była pracownicą cywilną w zespole ds. nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Mieszkała w Nowym Jasińcu z 7-letnim synem. Była rozwiedziona. W poniedziałek, 14 października 2019 roku kobieta nie przyszła do pracy. Jej samochód stał nad brzegiem jeziora. Dlatego policja nie wykluczała samobójstwa. Szybko okazało się, że prawda jest zupełnie inna...

Prokuratura nie miała wątpliwości, że w śmierć kobiety zamieszany jest jej były mąż. Po szybki dochodzeniu, policjanci ustalili, że Agnieszka S. została zamordowana w nocy z 11 na 12 października 2019 r. Mężczyzna od początku nie przyznawał się do winy, twierdził, że tego dnia doszło do kłótni pomiędzy nim a byłą żoną, a on, ściskając kobietę za szyję, próbował ją tylko uciszyć, aby nie obudziła syna, który spał w pokoju obok. Zwłoki odnaleziono zakopane w garażu.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.