Do zdarzenia doszło we wtorek, 31 października br. około godz. 14:35. To wtedy do strażników patrolujących Wyspę Młyńską podszedł przechodzień, który stwierdził, że przy „Przystani Bydgoszcz” znajduje się mężczyzna za barierką oddzielającą pomost od rzeki.

- Funkcjonariusze niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, gdzie zastali mężczyznę płynącego w Brdzie. Natychmiast rzucili mu koło ratunkowe, które znajdowało się na pomoście. Mężczyzna założył koło, jednak odmówił wyjścia na brzeg - wyjaśnia rzecznik bydgoskich municypalnych.

W związku z tym strażnicy wezwali na miejsce straż pożarną i pogotowie ratunkowe. Po przybyciu strażacy weszli do wody, wyciągnęli mężczyznę na brzeg i przekazali go pod opiekę ratowników medycznych. Uratowany bydgoszczanin nie podał powodu, dla którego znalazł się wcześniej w wodzie.

