Miłość na kłódkę. Tu zakochani zostawiają symbol swoich uczuć! [ZDJĘCIA, WIDEO]

Zwyczaj wieszania kłódek miłości, spopularyzowany przez włoską powieść, przyjął się także w Bydgoszczy.

Most Jana Kiepury stał się głównym miejscem, gdzie pary przypinają kłódki, wierząc w nierozerwalność ich uczucia.

W Bydgoszczy pojawiło się nowe miejsce dla zakochanych – instalacja „Kadr na miłość”, która również służy do symbolicznego przypinania kłódek.

Odkryj, gdzie jeszcze w Bydgoszczy zakochani zostawiają swoje symbole miłości i dlaczego ten zwyczaj wciąż budzi kontrowersje.

Choć zwyczaj wieszania kłódek zakochanych pochodzi z Florencji, gdzie uczniowie pewnej szkoły zaczęli symbolicznie przypinać je na Moście Złotników (Ponte Vecchio), szybko zdobył serca zakochanych na całym świecie. Spopularyzowany przez powieść Federico Moccii „Tylko ciebie chcę” (2006), trafił także do Polski – i do Bydgoszczy.

W naszym mieście symbole trwałej miłości pojawiają się w kilku miejscach, ale jedno z nich stało się szczególnie ważne – to Most Jana Kiepury, dawniej nazywany Mostem Miłości. Położony nad Brdą, nieopodal Opery Nova, łączy bulwar Gabriela Narutowicza z Wyspą Młyńską. To właśnie tutaj młode pary – często świeżo po ślubie – przypinają kłódki z wygrawerowanymi imionami i datą. Chwilę później kluczyk ląduje w rzece. To gest, który ma zapewnić trwałość i nierozerwalność uczucia.

Most, przeznaczony wyłącznie dla pieszych i rowerzystów, zachwyca drewnianą nawierzchnią i stalową konstrukcją. Jest nie tylko praktycznym połączeniem dwóch części miasta, ale również romantycznym tłem dla zdjęć ślubnych i zaręczynowych.

Choć wieszanie kłódek wywołuje czasem kontrowersje – głównie z uwagi na obciążenie konstrukcji czy konieczność ich usuwania – w Bydgoszczy rytuał ten wciąż ma się dobrze. Miłość na kłódkę zagościła tu na dobre, a miejsca takie jak most przy Operze przypominają, że uczucia też mogą mieć swoje symbole w przestrzeni miejskiej.

W listopadzie 2021 roku w Bydgoszczy pojawiło się kolejne wyjątkowe miejsce dla zakochanych. Na skwerze nad Brdą przy Moście Bernardyńskim stanęła instalacja artystyczna „Kadr na miłość” autorstwa Justyny Wójcik i Pawła Przybyły. To metalowa rama w kształcie kadru, do której również można przypinać kłódki – symboliczne pieczęcie miłości. W tle rozpościera się widok na rzekę i miejską zieleń – idealne tło dla romantycznych fotografii.

W Bydgoszczy nie brakuje także mniejszych balustrad czy poręczy, które zakochani „ozdabiają” na własną rękę. Ale to Most Jana Kiepury i instalacja „Kadr na miłość” pozostają najpopularniejszymi punktami na miłosnej mapie miasta.

Miłość na kłódkę. Tu zakochani zostawiają symbol swoich uczuć