Modelarski Dzień Dziecka w Bydgoszczy. Zobacz miniaturowe pociągi i makiety

Modelarski Dzień Dziecka przyciągnie mieszkańców Bydgoszczy

Bydgoski Klub Modelarzy Kolejowych jest odpowiedzialny za przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Gospodarze zachęcają mieszkańców do odwiedzenia ich siedziby, która mieści się przy ulicy Fordońskiej 159 w Bydgoszczy. Podczas dwudniowej imprezy goście będą mieli okazję zagłębić się w niesamowity świat modelarstwa, zarówno kolejowego, jak i redukcyjnego.

Uczestnicy będą mogli podziwiać profesjonalnie wykonane makiety kolejowe, realistyczne dioramy oraz niezwykle dokładne modele samolotów, statków i czołgów. Te miniaturowe dzieła są efektem wielomiesięcznej pracy pasjonatów. Jest to doskonała sposobność, aby z bliska przyjrzeć się skomplikowanym detalom i zgłębić tajniki tego intrygującego hobby.

Najmłodsi poprowadzą pociąg na Modelarskim Dniu Dziecka

Prawdziwym hitem imprezy okaże się szansa na poprowadzenie modelu pociągu po wyznaczonej trasie, oczywiście pod czujnym okiem doświadczonego instruktora. Twórcy wydarzenia zaznaczają, że to właśnie najmłodsi uczestnicy otrzymają możliwość wcielenia się w rolę maszynisty i pokierowania małym składem.

Chociaż cała inicjatywa powstała z myślą o rodzinach i dzieciach świętujących swoje święto, dorośli również znajdą coś dla siebie. Fani kolejnictwa, techniki oraz modelarstwa zyskają przestrzeń do wymiany doświadczeń i długich dyskusji z innymi entuzjastami.

Modelarski Dzień Dziecka 2026 – szczegóły organizacyjne w Bydgoszczy:

Kiedy: 30 i 31 maja 2026 r.

Gdzie: Bydgoszcz, ul. Fordońska 159

Godziny, w których można odwiedzać wystawę:

Sobota: od 10:00 do 18:00

Niedziela: od 10:00 do 15:00

Należy podkreślić, że uczestnictwo w imprezie nie wiąże się z żadnymi opłatami. Organizatorzy gorąco zapraszają całe rodziny do wspólnego spędzenia czasu i podziwiania niezwykłych, miniaturowych światów.

Warto dodać, że Radio ESKA Bydgoszcz objęło wydarzenie swoim patronatem.