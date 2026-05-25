Studenci zorganizują darmowe badania. MedPiknik zaoferuje porady dla każdego

2026-05-25 21:15

Darmowe porady medyczne, poszerzanie wiedzy o organizmie, ruch pod chmurką oraz łączenie różnych pokoleń złożą się na program MedPikniku organizowanego przez Studencką Poradnię Zdrowia „Razem dla Zdrowej Społeczności”. Inicjatywa wystartuje 27 maja 2026 roku o godzinie 10:30, a twórcy zapraszają wszystkich do celebracji dbania o kondycję i zapobiegania chorobom.

Autor: Shutterstock Bezpłatne badania, porady ekspertów i aktywności dla każdego. MedPiknik już 27 maja

Atrakcje na MedPikniku przy Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Inicjatywa zagości w ogrodzie przylegającym do obiektu dydaktycznego Collegium Medicum UMK zlokalizowanego przy ulicy Sandomierskiej 16. Oferta trafia do każdej grupy wiekowej, obejmując dzieci, osoby w sile wieku, najstarszych członków społeczności i ludzi z ograniczeniami ruchowymi.

Całe przedsięwzięcie połączy zdobywanie medycznej wiedzy z realnym zapobieganiem dolegliwościom i budowaniem więzi międzyludzkich. Goście sprawdzą wiele ciekawych propozycji i odwiedzą wydzielone przestrzenie, które starannie opracowali żacy z wydziałów medycznych wspierani przez uniwersyteckich wykładowców.

Harmonogram imprezy obejmuje między innymi:

  • miejsca poświęcone poszerzaniu wiedzy i zapobieganiu schorzeniom,
  • darmowe konsultacje oraz zajęcia praktyczne prowadzone przez przyszłych lekarzy i fachowców,
  • działania zachęcające do dbania o kondycję, sportu i relaksu poza murami budynków,
  • zabawy ułatwiające nawiązywanie relacji między osobami w różnym wieku.

Studencka Poradnia Zdrowia YUFE pomaga lokalnej społeczności

Opisywany festyn stanowi najważniejsze przedsięwzięcie Studenckiej Poradni Zdrowia YUFE, dzięki któremu uczący się medycy wykonują konkretne kroki dla dobra miejscowej ludności. Twórcy inicjatywy zaznaczają, że ich cel to zademonstrowanie, w jaki sposób uniwersyteckie informacje przynoszą bezpośrednie korzyści pacjentom w całym województwie.

Opracowaniem poszczególnych punktów harmonogramu zajęli się młodzi ludzie nadzorowani przez doświadczonych specjalistów, a w tym gronie znalazła się doktor Milena Wojciechowska pełniąca funkcję koordynatorki Poradni Zdrowia oraz inni przedstawiciele kadry naukowej Collegium Medicum.

Szczegóły organizacyjne MedPikniku „Razem dla Zdrowej Społeczności”:

  • Termin: 27 maja 2026 roku
  • Czas rozpoczęcia: 10:30
  • Lokalizacja: przestrzeń plenerowa wokół gmachu dydaktycznego Collegium Medicum UMK przy ulicy Sandomierskiej 16

Gospodarze zapraszają wszystkich obywateli do wspólnego spędzenia czasu, ponieważ udział w spotkaniu nie wymaga biletów. Nadrzędną misją plenerowego zlotu pozostaje promowanie dbania o własny organizm, budowanie więzi między ludźmi i kształtowanie korzystnych rutyn w codziennym życiu.

Warto dodać, że akcja odbywa się pod oficjalnym patronatem Radia ESKA Bydgoszcz.

