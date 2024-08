Motocyklista może dostać za to nawet 30 tys. zł mandatu! Wszystko jest na nagraniu

Wojownicy Maryi rosną w siłę! Dołączyło do nich ponad 300 mężczyzn. Mają nawet swoje miecze

Na skrzynkę „Stop Agresji Drogowej” wpłynęło kolejne nagranie, na którym zarejestrowane zostało rażące naruszenie przepisów.

- Do zdarzenia doszło 13 lipca tym razem na ul. Pięknej w Bydgoszczy. Tam kierujący motocyklem, nie stosując się do znaku P-4 (linia podwójna ciągła) bezpośrednio przed przejściem dla pieszych wyprzedził inny pojazd i kontynuował manewr na skrzyżowaniu oraz kolejnych pasach - wyjaśnia rzecznik bydgoskiej policji.

Tego typu zachowanie kierującego motocyklem świadczy nie tylko o braku kultury, ale także lekceważeniu innych uczestników ruchu. Dzięki nagraniu drogowy pirat nie uniknie konsekwencji. Kierującemu grozi teraz grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Policja apeluje do kierowców o rozwagę

- Pamiętajmy o właściwym zachowaniu podczas zbliżania się do przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów. Nie wolno wyprzedzać innych pojazdów na pasach i bezpośrednio przed nimi oraz omijać innych aut, które zatrzymały się, by ustąpić pierwszeństwo przechodzącym - wyjaśnia policja. Są to wykroczenia, które często skutkują poważnymi zdarzeniami drogowymi z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policja przypomina także, że można przesyłać filmy z przejawami agresji ze strony zbyt krewkich uczestników ruchu drogowego na adres mailowy: [email protected]. Mundurowi proszą o przekazanie także informacji, gdzie i kiedy zostało zarejestrowane zdarzenie oraz na terenie którego powiatu województwa kujawsko - pomorskiego.