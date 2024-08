Tragiczne zderzenie trzech aut na DK 25! Zginęła 64-letnia pasażerka [ZDJĘCIA]

Wojownicy Maryi rosną w siłę! Dołączyło do nich ponad 300 mężczyzn. Mają nawet swoje miecze

W minioną niedzielę (18 sierpnia) po godzinie 14:00 na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Obodowo (powiat sępoleński) doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem trzech pojazdów osobowych.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu, 66-letni kierujący suzuki, jadąc w kierunku Sępólna Krajeńskiego z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu zderzając się czołowo z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki Renault Megane, na którego z kolei najechał nissan primera - wyjaśnia rzecznik prasowy sępoleńskiej policji.

Niestety na miejscu zginęła 64-letnia pasażerka suzuki, mieszkanka powiatu limanowskiego (województwo małopolskie). Do szpitali z obrażeniami ciała ponadto zostało przetransportowanych pozostałych 10 uczestników zdarzenia drogowego, kierowca suzuki z pasażerami (14, 54,55 l.), 42-letnia kierująca renault z podróżującą z nia 11-latką oraz 37-letnia kierująca nissanem z pasażerami (6,13,47 l.).

Ruch na tym odcinku drogi przez kilka godzin był zablokowany. Okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane w toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem tucholskiej prokuratury.

Policjanci wciąż apelują do kierowców!

Mundurowi po raz kolejny zwrócili się do kierowców o rozwagę na drodze. Ładna, słoneczna pogoda nie zawsze oznacza doskonałe warunki do jazdy, i nie zwalnia nikogo z zachowania ostrożności. Pamiętajmy, że nie zawsze dopuszczalna prędkość jest prędkością bezpieczną – ta powinna być dostosowana do natężenia ruchu i warunków atmosferycznych.