Motoryzacyjne legendy pod Torbydem. "Bydgoskie Klasyki Nocą" znów przyciągnęły tłumy

Anna Kisiel
2025-08-07 9:08

Za nami kolejne spotkanie w ramach „Bydgoskich Klasyków Nocą”. W środowy wieczór, 6 sierpnia, parking przy Torbydzie znów tętnił życiem – a wszystko za sprawą wyjątkowych aut i ludzi, których łączy jedno: miłość do klasycznej motoryzacji.

  • „Bydgoskie Klasyki Nocą” to wydarzenie, które przyciąga setki miłośników motoryzacji.
  • Na parkingu pod Torbydem zaparkowało ponad 200 pojazdów, od klasyków PRL-u po amerykańskie krążowniki.
  • Wśród nich znalazły się zarówno klasyki wyprodukowane przed 1989 rokiem, jak i youngtimery.
  • Sezon trwa, a kolejne edycje zaplanowano na 27 sierpnia i 17 września

To, co zaczynało się jako kameralne spotkania kilkunastu pasjonatów, dziś przerodziło się w pełnoprawne święto motoryzacyjnej nostalgii. „Bydgoskie Klasyki Nocą” to już nie tylko zlot samochodów – to wydarzenie z duszą, które z każdą edycją przyciąga coraz więcej uczestników i widzów.

W środę, 6 sierpnia, na parkingu pod Torbydem zaparkowało ponad 200 pojazdów – każdy z nich miał swoją historię, charakter i właściciela gotowego, by o nim opowiedzieć. Tradycyjnie auta klasyczne, czyli te wyprodukowane przed 1989 rokiem (lub wywodzące się z modeli sprzed tej daty), ustawiły się po lewej stronie placu. Tam królowały eleganckie Syreny, Warszawy, stare Fiaty i inne ikony PRL-u.

Pojawiły się Youngtimery – pojazdy produkowane do 1995 roku. Wśród nich nie zabrakło japońskich klasyków, stylowych Mercedesów, kolorowych BMW czy kultowych modeli z USA. Bydgoskie Amcary przyciągały uwagę nie tylko rozmiarem, ale i wyjątkowym brzmieniem silników, które wielu uczestnikom przypomniało sceny z amerykańskich filmów drogi.

Choć część aut pojawia się na każdym zlocie, za każdym razem można wypatrzyć coś nowego – dopiero co ukończony projekt, auto po renowacji albo unikatowy model, który do tej pory nie gościł na żadnym spotkaniu. Dla właścicieli to nie tylko okazja, by się pochwalić – to też moment rozmów, wymiany doświadczeń i inspiracji do kolejnych motoryzacyjnych przygód.

Organizatorzy przypominają, że sezon wciąż trwa. Kolejne edycje „Bydgoskich Klasyków Nocą” zaplanowano na 27 sierpnia i 17 września. Jeśli jeszcze nie byliście – warto się wybrać, nawet jeśli nie jesteście zapalonymi fanami motoryzacji. Klimat, jaki tworzą ludzie, światła i stalowe piękności z dawnych lat, potrafi oczarować każdego. 

