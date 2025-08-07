Motoryzacyjne legendy pod Torbydem. "Bydgoskie Klasyki Nocą" znów przyciągnęły tłumy

„Bydgoskie Klasyki Nocą” to wydarzenie, które przyciąga setki miłośników motoryzacji.

Na parkingu pod Torbydem zaparkowało ponad 200 pojazdów, od klasyków PRL-u po amerykańskie krążowniki.

Wśród nich znalazły się zarówno klasyki wyprodukowane przed 1989 rokiem, jak i youngtimery.

Sezon trwa, a kolejne edycje zaplanowano na 27 sierpnia i 17 września

To, co zaczynało się jako kameralne spotkania kilkunastu pasjonatów, dziś przerodziło się w pełnoprawne święto motoryzacyjnej nostalgii. „Bydgoskie Klasyki Nocą” to już nie tylko zlot samochodów – to wydarzenie z duszą, które z każdą edycją przyciąga coraz więcej uczestników i widzów.

W środę, 6 sierpnia, na parkingu pod Torbydem zaparkowało ponad 200 pojazdów – każdy z nich miał swoją historię, charakter i właściciela gotowego, by o nim opowiedzieć. Tradycyjnie auta klasyczne, czyli te wyprodukowane przed 1989 rokiem (lub wywodzące się z modeli sprzed tej daty), ustawiły się po lewej stronie placu. Tam królowały eleganckie Syreny, Warszawy, stare Fiaty i inne ikony PRL-u.

Pojawiły się Youngtimery – pojazdy produkowane do 1995 roku. Wśród nich nie zabrakło japońskich klasyków, stylowych Mercedesów, kolorowych BMW czy kultowych modeli z USA. Bydgoskie Amcary przyciągały uwagę nie tylko rozmiarem, ale i wyjątkowym brzmieniem silników, które wielu uczestnikom przypomniało sceny z amerykańskich filmów drogi.

Choć część aut pojawia się na każdym zlocie, za każdym razem można wypatrzyć coś nowego – dopiero co ukończony projekt, auto po renowacji albo unikatowy model, który do tej pory nie gościł na żadnym spotkaniu. Dla właścicieli to nie tylko okazja, by się pochwalić – to też moment rozmów, wymiany doświadczeń i inspiracji do kolejnych motoryzacyjnych przygód.

Organizatorzy przypominają, że sezon wciąż trwa. Kolejne edycje „Bydgoskich Klasyków Nocą” zaplanowano na 27 sierpnia i 17 września. Jeśli jeszcze nie byliście – warto się wybrać, nawet jeśli nie jesteście zapalonymi fanami motoryzacji. Klimat, jaki tworzą ludzie, światła i stalowe piękności z dawnych lat, potrafi oczarować każdego.