Muzyczne święto z duszą – Giełda Winyli i Płyt CD już za nami!

Wydarzenie zgromadziło wystawców z całej Polski, którzy przywieźli ze sobą imponującą kolekcję muzyki zapisanej na czarnych krążkach i srebrnych płytach. Od legendarnych albumów rockowych z lat 70. i 80., przez ponadczasowe jazzowe i bluesowe brzmienia, aż po współczesne wydania hip-hopu, soulu, elektroniki i popu – wybór był ogromny. Dla niektórych odwiedzających była to okazja, by rozpocząć swoją przygodę z kolekcjonowaniem muzyki w formacie fizycznym, inni wracali do domu z płytami, których od lat bezskutecznie poszukiwali.

Atmosfera giełdy była niezwykle ciepła i klimatyczna. To nie tylko miejsce zakupów, ale także spotkań i rozmów – zarówno tych o muzyce, jak i o wspomnieniach z nią związanych. Uczestnicy chętnie dzielili się historiami o ulubionych artystach, wymieniali opinie o różnych wydaniach albumów i wspominali czasy, kiedy każda płyta była długo wyczekiwanym skarbem. Nie zabrakło także pasjonujących dyskusji o jakości dźwięku, remasteringach i unikatowych tłoczeniach, które z biegiem lat zyskały niemal legendarny status.

Dla wielu obecnych to była podróż do przeszłości – czasów, kiedy muzyki słuchało się z nabożną czcią, a każde trzaski i szumy na winylu niosły ze sobą wyjątkowy klimat i autentyczność. W dzisiejszym cyfrowym świecie powrót do analogu staje się dla wielu formą muzycznego rytuału, który przywraca emocje i osobisty kontakt z dźwiękiem.

Giełda Winyli i Płyt CD w CH RONDO potwierdziła, że analogowe nośniki wciąż mają się znakomicie. To nie tylko moda czy chwilowa fascynacja – to prawdziwa pasja i kultura, która łączy ludzi niezależnie od wieku. Wydarzenie po raz kolejny udowodniło, że muzyka na winylu i CD to nie tylko dźwięki – to wspomnienia, historie i emocje, które trwają mimo upływu lat.