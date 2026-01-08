16-letnia Martyna wyszła z domu i już nie wróciła! Co się stało z nastolatką?

Komisariat Policji Bydgoszcz Błonie prowadzi intensywne poszukiwania Martyny Kowalskiej, 16-letniej mieszkanki Bydgoszczy. Jak przekazało Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, dziewczyna zaginęła we wtorek, 6 stycznia 2026 roku. Około godziny 10:00 wyszła z miejsca zamieszkania przy ulicy Kasprzaka i od tamtej pory nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się z bliskimi. Do chwili obecnej nie jest znane jej miejsce pobytu.

Zaginiona ma około 167 centymetrów wzrostu, jest otyłej budowy ciała, ma brązowe oczy oraz długie, kasztanowe włosy. Nosi okulary korekcyjne. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną zimową czapkę, czarną kurtkę sięgającą za biodra, czarne materiałowe spodnie oraz czarne buty marki Reebok za kostkę. Miała przy sobie czarny plecak tej samej marki.

Służby podkreślają, że każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla odnalezienia nastolatki. Policjanci sprawdzają możliwe trasy, którymi mogła się poruszać, analizują monitoring i kontaktują się z osobami z jej otoczenia.

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców Bydgoszczy i okolic o czujność. Jeśli ktokolwiek widział Martynę Kowalską po 6 stycznia lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, proszony jest o pilny kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Błonie pod numerem telefonu 47 751 13 59 lub pod numerem alarmowym 112.

Rodzina i służby liczą na szybkie odnalezienie dziewczyny i proszą o udostępnianie komunikatu, by dotarł do jak największej liczby osób.