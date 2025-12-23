Uczeń zaatakował nauczycielkę podczas lekcji. Powód szokuje wszystkich. Wpadł w szał!

Coraz więcej sygnałów z polskich szkół pokazuje, że agresja wobec nauczycieli przestaje być jednostkowym problemem. Tym razem dramat rozegrał się w jednej z bydgoskich placówek ponadpodstawowych. Jak poinformował portal o2.pl, 9 grudnia w Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy doszło do ataku ucznia na nauczycielkę podczas trwającej lekcji.

Z ustaleń dziennikarzy o2.pl wynika, że do zdarzenia doszło na lekcji matematyki. Nauczycielka zwróciła uwagę uczniowi, który w trakcie zajęć korzystał z telefonu komórkowego, a następnie odebrała mu urządzenie. To wystarczyło, by nastolatek wpadł w szał. Rozjuszony uczeń znieważył nauczycielkę, a następnie naruszył jej nietykalność cielesną, uderzając kobietę.

Na miejsce natychmiast wezwano policję oraz pogotowie ratunkowe. Zdarzenie miało miejsce na terenie szkoły, w obecności innych uczniów, co dodatkowo potęguje skalę szoku i niepokoju. Doniesienia portalu o2.pl potwierdzają bydgoscy policjanci.

– Informuję, iż patrol policji interweniował w jednej ze szkół na terenie Bydgoszczy. Zgłoszenie dotyczyło agresywnego ucznia w stosunku do nauczycielki podczas lekcji. Z ustaleń wynika, że nieletni znieważył nauczycielkę w czasie wykonywania przez nią obowiązków służbowych i naruszył jej nietykalność cielesną – przekazała w rozmowie z o2.pl nadkom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Policja potwierdza również, że sprawca był osobą niepełnoletnią. W związku z tym jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Ten incydent ponownie wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa nauczycieli w szkołach. Coraz częściej pedagodzy padają ofiarami agresji słownej, wyzwisk, a nawet przemocy fizycznej ze strony uczniów.