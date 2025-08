Muzyka, światło i woda w sercu Bydgoszczy. Ta fontanna naprawdę gra!

W Bydgoszczy, przed Filharmonią Pomorską, znajduje się nowoczesna fontanna muzyczna, która łączy światło, dźwięk i wodę.

Zmodernizowana w 2014 roku, fontanna wykorzystuje 60 dysz i 125 tysięcy litrów wody do tworzenia spektakularnych pokazów.

Oferuje różnorodny repertuar – od muzyki klasycznej po współczesne hity, z harmonogramem pokazów zmieniającym się sezonowo.

W samym sercu Dzielnicy Muzycznej, tuż przed monumentalną Filharmonią Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego, znajduje się jedna z najbardziej nastrojowych i multimedialnych atrakcji Bydgoszczy – nowoczesna fontanna muzyczna, która w letnie wieczory zamienia plac w tętniący życiem amfiteatr światła i dźwięku.

Fontanna, która cieszy oko i ucho zarówno mieszkańców, jak i turystów, została gruntownie zmodernizowana w 2014 roku dzięki wsparciu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Zastąpiła prosty wodotrysk z lat 70., a dziś – z elektronicznie sterowanymi dyszami i systemem podświetlenia – tworzy widowisko, które zaskakuje nie tylko techniką, ale i repertuarem.

Całość systemu to 60 dysz wodnych, zasilanych przez liczne pompy, które wyrzucają wodę na różne wysokości w rytm muzyki. W zamkniętym obiegu krąży aż 125 tysięcy litrów wody, co sprawia, że każdy pokaz to imponujący taniec strumieni i kolorowych refleksów.

Fontanna ma dwa muzyczne „nastroje”. W wybrane wieczory rozbrzmiewa muzyka klasyczna – od Beethovena, przez Brahmsa, aż po lekkie walce Straussa. Innym razem serwuje repertuar lżejszy, popularny, a czasem wręcz rozrywkowy. Usłyszeć można wtedy takie hity jak „Deszczowa piosenka”, „Ciągle pada”, a także przeboje Budki Suflera, Patrycji Markowskiej czy nieśmiertelnego Zbigniewa Wodeckiego.

Harmonogram pokazów zmienia się wraz z porami roku. W sierpniu spektakle odbywają się codziennie o 21:30 – w poniedziałki, środy, piątki i niedziele to wieczory z muzyką klasyczną, natomiast wtorki, czwartki i soboty należą do „deszczowych” i współczesnych przebojów. We wrześniu i październiku fontanna działa trzy razy w tygodniu: w środy i soboty o 20:30 (współczesna muzyka) oraz w piątki o 21:30 (klasyka).

To miejsce przyciąga nie tylko melomanów i spacerowiczów. Latem, na kamiennych ławkach wokół placu, zasiadają całe rodziny, zakochane pary, rowerzyści, a nawet turyści z zagranicy, którzy przez przypadek trafili na ten muzyczny spektakl. Dzieci biegają przy fontannie, próbując łapać rozświetlone krople wody, a dorośli chłoną dźwięki w atmosferze prawdziwej letniej magii.

To, co wyróżnia bydgoską fontannę, to właśnie jej położenie – otoczona przez gmach Filharmonii, Akademię Muzyczną i zielone skwery z pomnikami wybitnych kompozytorów, jest naturalnym przedłużeniem artystycznego klimatu dzielnicy. Nie trzeba tu biletu ani wcześniejszej rezerwacji. Wystarczy przyjść o odpowiedniej porze, usiąść i pozwolić, by woda, muzyka i światło opowiedziały swoją historię.

Muzyka, światło i woda w sercu Bydgoszczy. Ta fontanna naprawdę gra!