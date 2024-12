Na drzwiach księgarni zawisła kartka "Zwiedzanie: 15 zł". Ludzie są oburzeni! "Nigdy nie kupię u was książki"

- Za każdym razem, gdy ktoś wchodzi po prostu sobie popatrzeć, osoby pracujące w księgarni... pracują. Odkładają ewentualne "swoje" i nieswoje, czyli służbowe, zajęcia, nadgryzione kanapki, ledwo co zagrzaną zupę (wersja de luxe), telefon do chłopaka, gierkę, książkę, wkrętarkę; albo chce im się siku i nie mogą pójść. Czekają. Ich ciała są napięte, gotowe, uwaga skupiona. To część ich pracy. Do tego - zgromadziły wszystkie książki za własne pieniądze (bardzo duże), często poświęcając setki godzin na wybranie takich, nieprzypadkowych tytułów. Następne godziny na ułożenie ich w konkretny sposób. Na zdobycie wiedzy, by esej podróżny nie wylądował wśród powieści dla młodzieży, książka dla 4-latków wśród young adults itd. Celem księgarzy jest sprzedanie ich, tych książek. Czy chcemy tę pracę i pieniądze udostępniać za darmo? Nie, nie chcemy, żyjemy z marży (marża niestety zaledwie zmniejsza nam długi). Czy wzięliśmy kiedykolwiek od kogoś 15 zł? Nie, nie wzięliśmy. Czy mamy taki zamiar? Nie, chyba że ktoś nas bardzo wkurzy, a paru już było blisko. Napisałem tak, bo zdarza się mieć pełną księgarnię przez 20 minut, po czym orientujemy się, że jedyne, co przez ten czas urosło, to bałagan i nasze zmęczenie, nie zaś stan kasy. To frustrujące. (...) Kupcie sobie pocztówkę za 4 zł albo chociaż opowiedzcie nam coś fajnego (choć słuchanie to też część naszej pracy), wszyscy będą zadowoleni. Albo wrzućcie szóstkę na Patronite - czytamy w poście.