Najechał na tył ciężarówki na S5 w Żołędowie i doprowadził do dramatu! Policja ujawnia szczegół wypadku [ZDJĘCIA]

Wracamy do wypadku na trasie S5 w podbydgoskim Żołędowie. Jak wyjaśnia bydgoska policja, kierowca samochodu dostawczego najechał na tył ciężarówki i doprowadził do zderzenia. Cztery osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. To cud, że nikt nie zginął!