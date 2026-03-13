Najlepsze śniadania w Bydgoszczy - TOP 10 bydgoskich śniadaniowni

Najlepsze śniadania w Bydgoszczy - LISTA
Kiedy słońce budzi miasto do życia, a w głowach rodzą się plany na nadchodzący dzień, nic nie smakuje lepiej niż pyszne, świeżo przygotowane śniadanie. Czy to szybki posiłek w biegu przed pracą, leniwy weekendowy brunch z przyjaciółmi, czy rodzinne spotkanie przy kawie i croissantach, Bydgoszcz oferuje wiele miejsc, które zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia. Coraz więcej bydgoszczan i turystów zastanawia się: gdzie zjeść najlepsze śniadanie w Bydgoszczy? Nasz ranking pomoże znaleźć idealne miejsce na rozpoczęcie dnia.
- Lulu Bistro
- Adres: Długa 57, 85-106 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Miejsce godne polecenia. Byłyśmy na przepysznym śniadaniu. W niedzielę rano sporo ludzi. Na szczęście udało nam się znaleźć miejsce nawet dla większej grupy. Warto było chwilę poczekać. Jedzenie pyszne. Kartą dań różnorodna. Czas oczekiwania ok 50 minut ale na takie pyszności warto było czekać. Kawa pyszna jak to z rana. Drinki orzeźwiające i smaczne. Wystrój cudowny. Obsługa miła, sympatyczna"
- Fanaberia
- Adres: Gdańska 13, 85-005 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "W to miejsce zabrał mnie przyjaciel, ciężko było mi znaleźć to miejsce, mapa średnio pokazuje gdzie mam się kierować, więc musiałam czekać na ulicy, bo na prawde nie wiedzialam, że trzeba otworzyć bramę by dostać się na podwórko w której mieści się kawiarnia. Trochę to było dla mnie sokomplikowane, ale to nie szkodzi, bo jak już udało się odnaleźć w tej całej "Fanaberii" moje oczy ujrzały przecudny miejsce jak z magicznego lasu, parku, ogrodu. Coś pięknego, magicznego, w świetnym stylu. Totalnie oczarowana, nie mogłam oderwać wzroku od wnętrza oraz ogródka w którym zjedliśmy deser i wypiliśmy smaczną kawę. To cudne miejsce, wyjątkowe, jak z bajki. Szkoda, że mieszkam tak daleko i nie mogę tam wrócić. Bardzo miło wspominam, świetny pomysł na biznes! Dekoracje, styl i wykonanie - totalnie w moim stylu. Wow"
- Bulwar Bistro
- Adres: Obrońców Bydgoszczy 16, 85-054 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Jedzenie bardzo w porządku, ale nie zaskakujące. Miła niespodzianka, dodatek kieliszeczka Prosecco w walentynki. Obsługa miła, atmosfera przyjemna. Jedyne co nam się nie spodobało to fakt, że w niedzielę jest nieczynne! Wydaje mi się, że tego typu lokale powinny być przede wszystkim czynne weekendami. Uważam to za spory błąd. Ludzie często po sobotnich podbojach lubią wybrać się na śniadanko na miasto. Pozdrawiamy serdecznie"
- Manna Coffee Space
- Adres: Gdańska 95, 85-022 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo pozytywne miejsce do którego warto zajrzeć podczas wizyty w tejże okolicy. Mimo, iż lokal jest przy ruchliwej drodze to w środku panuje niesamowity spokoj i chillout a jedyne co słychać to nastrojowa spokojna muzyka. Pani z obsługi bardzo pozytywna i niesamowicie miła a na dodatek przygotowuje przepyszną kawę Do kawy obowiązkowo warto dobrać coś z obszernej słodkiej oferty pyszności które robione są na miejscu."
- STREFA Cafe&Breakfast
- Adres: Długa 11/2, 85-034 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo dziękuję za wspaniałą obsługę pani która była dziś rano Taki ogrom pozytywnej energii i ciepła że aż poczułam lato w duszy Jedzenie przypomniało mi mój ukochany "Baken" więc zadowolenie 100%. Ten cieplutki chleb z chrupiącą skórką -cudo! Mam nadzieję że będę jeszcze miała okazję być w Bydgoszczy i spróbować innych pozycji z menu"
- Piekarnia
- Adres: Jatki 1, 85-110 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Poszliśmy, z żoną, na śniadanie, trochę z przypadku a wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. Przemiła i bardzo szybka obsługa. Smaczne dania - żona zamówiła szakszukę z chorizo a ja śniadanie angielskie. Szakszuka pikantna, ale nia przesadnie, doprawiona, jajka idealne. Tak samo śniadanie angielskie - jajka w punkt, chrupiący bekon, smaczne kiełbaski. Do tego pyszna kawa. Serdecznie polecam!"
- Kawiarnia Pomorska 15
- Adres: Pomorska 15, 85-046 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Powiem szczerze, że dopiero niedawno dowiedziałam się o istnieniu tego miejsca. Przytulna przestrzeń pełna eklektyzmu, człowiek wchodząc tam ma ochotę założyć kapcie i wskoczyć pod kocyk. Wynajęłam to miejsce na przyjęcie niespodziankę dla męża. Pyszna i piękna kawa, pyszne jedzenie. Polecam na każdą okazję."
- Migavka
- Adres: Długa 22, 85-034 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Miejsce w centrum rynku Bydgoszczy, niedaleko Muzem Mydła i Brudu. Fajnie wyglądająca knajpka z dobrym jedzeniem. Burger smaczny, bułka miękka ale chrupiąca a mięsko w dobrym, sosie. Makaron duża porcja, również dobry. Zdrowa micha po polsku też, kurczak soczysty i chrupiący. Jedynym minusem były frytki i bataty, brakowało im kilku minut, nie były surowe ale też nie były chrupkie. Smakowały jak ugotowane a nie usmażone. Ktoś za szybko wyjął. Reszta dań smaczna, warto zajrzeć i zjeść."
- Parzymy Tutaj
- Adres: Długa 61, 85-034 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Super kawiarnia!! chodzę od lat, za każdym razem obsługa i kawa na najwyższym poziomie, dużo różnych ciekawych eventow, różne rodzaje sezonowych kaw, matchy i deserów, nawet najwięksi „smakosze” na pewno znajdą coś dla siebie, rozmaite kawy przelewowe i ziarna specjality dodatkowo aktywnie działający run club, super inicjatywa dla tych, którzy lubią połączyć aktywność z super klimatem i kawką polecam z całego serducha!!!"
- Weranda
- Adres: Księdza Stanisława Konarskiego 9, 85-066 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Zawitaliśmy tu po raz pierwszy i z pewnością nie ostatni. Przesympatyczny kelner podpowiedział co można skosztować. Stek z tuńczyka to był strzał w dziesiątkę. Do tego pyszny ryz z warzywami i chrupiace awokado w panko. Polecam!"