Napad w Grudziądzu! Jeden z bandziorów groził maczetą i żądał pieniędzy

Do zdarzenia doszło w miniony piątek, 12 lipca. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Grudziądza, a także policjanci z wydziału kryminalnego komendy wojewódzkiej. Wspólna praca przyczyniła się do wytypowania podejrzewanych. Funkcjonariusze namierzyli ich miejsca zamieszkania.

- W niedzielę (14 lipca) przystąpili do realizacji i zatrzymali dwóch mężczyzn, 36-latka z powiatu sztumskiego i 24-latka z Malborka. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli dowody, w tym między innymi maczetę, którą wykorzystali do przestępstwa. Zatrzymani zostali doprowadzeni do grudziądzkiej komendy - wyjaśnia rzecznik grudziądzkiej policji.

36 i 24-latek usłyszeli prokuratorskie zarzuty dotyczące rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Następnie prokurator wnioskował do sądu o ich tymczasowy areszt. Sąd, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, przychylił się do wniosku prokuratura i aresztował podejrzanych na okres trzech miesięcy.

Teraz może im grozić do 20 lat pozbawienia wolności.