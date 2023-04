Otworzył paczkę z nerkowcami z Biedronki i złapał się za głowę. Jak to się tam znalazło?!

Niewielkim kosztem ustawił się na 20 lat! W Nakle nad Notecią padła główna wygrana w Ekstra Pensji

Graczowi z Nakła nad Notecią dopisało szczęście. We wtorek, 18 kwietnia, przy ulicy Hallera 4 padła główna wygrana w Ekstra Pensji, co oznacza że gracz przez 20 lat będzie otrzymywał wypłatę w wysokości 5 tysięcy złotych miesięcznie.

Zwycięski kupon zawierał następujące liczby: 10, 13, 17, 22, 23 i 1. Była to jedyna główna wygrana w losowaniu tego dnia.

Trzeba przyznać, że szczęście dopisuje mieszkańcom Bydgoszczy. 13 i 14 kwietnia padły tu wysokie wygrane w grze Keno. Szczegóły podajemy w tym tekście: Dwie wysokie wygrane w Bydgoszczy! Padły dzień po dniu w tej samej grze

Jak grać w Ekstra Pensję?

W Ekstra Pensji grasz o 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat! Wybierz 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb. Możesz wybrać je samodzielnie, bądź zagrać na chybił trafił zarówno w punkcie sprzedaży, jak i online. Pojedynczy zakład Ekstra Pensji kosztuje 5 złotych. Dodaj Ekstra Premię za złotówkę do zakładu, by grać o dodatkowe 100 000 zł wypłacane od razu.

Zwiększ stawkę (od x2 do x5 i x10), by zagrać o jeszcze wyższą Ekstra Pensję - 10 000 zł, 15 000 zł, a nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat! Z wyższą stawką w Ekstra Premii możesz zgarnąć nawet milion!

